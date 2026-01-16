Japoński skoczek Ryoyu Kobayashi okazał się bezkonkurencyjny podczas kwalifikacji do sobotniego (godz. 7.15) konkursu indywidualnego Pucharu Świata na skoczni Okurayama (HS137) w Sapporo. Reprezentant gospodarzy poszybował aż na 139 metrów. Awans wywalczyło czterech Biało-Czerwonych.

Kacper Tomasiak / Paweł Murzyn / East News

Ryoyu Kobayashi z Japonii był najlepszy w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Sapporo, skacząc aż 139 metrów na skoczni Okurayama (HS137).

Kobayashi wyprzedził Słoweńca Domena Prevca (135,5 m) oraz Austriaka Stephana Embachera (131,5 m).

Jak spisali się Polacy? Kiedy konkursy w Sapporo? O tym przeczytasz poniżej.

Kobayashi wyprzedził o 1,9 punktu Słoweńca Domena Prevca, który skoczył 135,5 metra. Trzeci był Austriak Stephan Embacher z wynikiem 131,5 metra.

Tuż za nim uplasowali się trzej jego rodacy: Daniel Tschofenig (130,5 m), Jan Hoerl (129 m) oraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Stefan Kraft (128 m).

Do sobotniego konkursu awansowało czterech reprezentantów Polski. Najlepiej spisał się Kacper Tomasiak, który po skoku na 123 metry zajął 16. miejsce.

W konkursie zobaczymy także Dawida Kubackiego (23. miejsce, 116,5 m), Macieja Kota (27. miejsce, 124 m) oraz Aleksandra Zniszczoła (47. miejsce, 117 m).



Klemens Joniak skoczył 116,5 m i zajął 51. miejsce. Do awansu zabrakło mu 0,1 punktu.

Polskie sukcesy w Sapporo

Sapporo jest w kalendarzu Pucharu Świata od 1980 roku. Sześć razy wygrywał tu Fin Matti Nykaenen. Po pięć zwycięstw odnieśli Austriak Stefan Kraft i Norweg Roar Ljokelsoy, a po cztery razy triumfowali Japończyk Ryoyu Kobayashi, Słoweniec Peter Prevc i Niemiec Jens Weissflog.

W 2001 roku dwa zwycięstwa na Okurayamie zanotował Adam Małysz, a cztery lata wcześniej wygrał na normalnej skoczni Miyanomori, gdzie w sezonie 2006/07 zdobył też złoty medal mistrzostw świata. W 2017 roku dwaj Biało-Czerwoni triumfowali w Sapporo dzień po dniu. 11 lutego najlepszy był Maciej Kot, a dzień później - Kamil Stoch. Ostatnim Polakiem, który stanął na podium w Sapporo, był Dawid Kubacki w sezonie 2022/23.

Z Sapporo wiąże się również historyczny sukces Wojciech Fortuny, który w 1972 roku jako pierwszy polski skoczek narciarski zdobył złoty medal olimpijski. Kolejnym Polakiem, który tego dokonał był Stoch. W 2014 roku w Soczi wywalczył złoto na skoczni dużej i normalnej.

Okurayamę oddano do użytku w 1931 roku. Skocznia była wielokrotnie przebudowywana. Jej obecny rozmiar wynosi 137 m, a punkt K - 123 m. 16 stycznia 2019 roku Stoch w drugiej serii poszybował na 148,5 m i zajął drugie miejsce w tamtym konkursie. Natomiast 14 lutego 2025 roku najdłuższy ustany skok na odległość 152,5 m oddał Norweg Robin Pedersen. Dokonał tego podczas treningu przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata.

Zawody w Sapporo zakończą okres kwalifikacyjny w skokach narciarskich do rozpoczynających się 6 lutego igrzysk olimpijskich we Włoszech.



Program zawodów w Sapporo

sobota, 17 stycznia

6.00 - seria próbna

7.15 - konkurs indywidualny

niedziela, 18 stycznia

1.30 - kwalifikacje

3.00 - konkurs indywidualny