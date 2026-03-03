Rada Polityki Pieniężnej ogłosi w środę decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Wiele wskazuje na to, że po dwóch miesiącach przerwy RPP zdecyduje się na obniżkę stóp. Czy jednak sytuacja międzynarodowa nie wpłynie na plany Narodowego Banku Polskiego?

RPP obniży stopy procentowe? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czas na dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Ostatnie wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego i członków RPP wskazują, że stopy zostaną obniżone. Czy tak się stanie?

Po przerwie obniżka stóp?

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Spodziewamy się, że po dwumiesięcznej przerwie RPP obniży stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 pb. Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego i innych członków Rady - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Przypomniał, że RPP będzie dysponowała już nową, marcową projekcją inflacji. Projekcja to prognoza inflacji, a także PKB, skonstruowana przy założeniu, że nie zmienią się stopy procentowe.

Marcowa projekcja inflacyjna powinna potwierdzić, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szeroko zakrojony i ma charakter trwały. Dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w styczniu sugeruje, że ich przyspieszenie pod koniec 2025 było przejściowe - związane z nagrodami i premiami rocznymi - a trend spadkowy się utrzymuje. Gorsze od oczekiwań były także styczniowe dane z budownictwa i przemysłu, co sugeruje pewne osłabienie aktywności gospodarczej I kw. 2026 r. - powiedział ekonomista ING BSK.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Ekonomista dodał, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się od sobotniego ataku USA i Izraela na Iran, jest nowym czynnikiem ryzyka. Może bowiem wpłynąć na perspektywy inflacji i koniunkturę.

Z jednej strony, wzrost cen ropy naftowej może podbić ceny, a z drugiej, może potencjalnie ograniczyć wzrost gospodarczy i pogorszyć sentyment inwestycyjny. Na chwilę obecną postrzegamy to jako czynnik ryzyka dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekujemy, że decyzji o obniżce będzie towarzyszył relatywnie jastrzębi komunikat po posiedzeniu w środę oraz ostrożne podejście do dalszych cięć stóp podczas konferencji prezesa Glapińskiego w czwartek - powiedział Adam Antoniak.

Stopy nie aż tak niskie?

Rośnie ryzyko, że docelowo stopa procentowa nie spadnie tak nisko jak zakładaliśmy, czyli do 3,25 proc. Do czasu wyklarowania się sytuacji w Iranie i potencjalnego wpływu tej sytuacji na perspektywy inflacji trudno ocenić, czy RPP będzie gotowa do kolejnych obniżek w dalszej części roku - wskazał Antoniak.

Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 4 proc. W 2025 r. RPP sześciokrotnie obniżała stopy procentowe, w wyniku czego stopa referencyjna spadła o 1,75 pkt. proc. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu.