FC Barcelona poinformowała o poważnej kontuzji Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik doznał złamania oczodołu podczas meczu z Villarrealem i na pewno nie zagra w półfinale Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt. Obecnie nie wiadomo, co z jego występem w nadchodzących spotkaniach reprezentacji Polski.
- Robert Lewandowski doznał złamania oczodołu w meczu z Villarrealem.
- Napastnik nie wystąpi w półfinale Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt.
- Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w grze polskiego zawodnika.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W sobotnim meczu FC Barcelony z Villarrealem Robert Lewandowski pojawił się na boisku w drugiej połowie i zdobył bramkę w doliczonym czasie gry. Niestety, po spotkaniu okazało się, że polski napastnik doznał poważnego urazu głowy. Badania wykazały złamanie kości oczodołu po wewnętrznej stronie lewego oka. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu z Atletico Madryt.