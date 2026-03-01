Absencja w kluczowych meczach Barcelony

Uraz wyklucza Roberta Lewandowskiego z udziału w półfinale Pucharu Króla, który odbędzie się już 3 marca. To duże osłabienie dla katalońskiego klubu, który liczył na skuteczność polskiego napastnika w walce o awans do finału rozgrywek.

Kontuzja Lewandowskiego to także poważny problem dla reprezentacji Polski. Już 26 marca Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią w barażowym meczu o awans na mistrzostwa świata. Trener Jan Urban lada dzień ogłosi powołania na to spotkanie. Obecnie nie wiadomo, czy będzie mógł skorzystać z Lewandowskiego. W przypadku zwycięstwa nad Albanią Polacy zagrają w finale baraży z Ukrainą lub Szwecją.

Czekając na decyzję lekarzy

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w grze Roberta Lewandowskiego. Wszystko zależy od tempa rekonwalescencji i opinii lekarzy. Kibice Barcelony i reprezentacji Polski z niepokojem czekają na kolejne informacje dotyczące stanu zdrowia napastnika.

Broniąca tytułu "Duma Katalonii" zanotowała 21. zwycięstwo i prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Cztery mniej zgromadził Real Madryt, który w poniedziałek zagra u siebie z lokalnym rywalem Getafe.