W poniedziałek późnym wieczorem w budynek ambasady USA w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej uderzyły dwa drony. Wybuchł pożar. Nikomu nic się nie stało. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział już odwet.

Donald Trump / DANIEL TOROK/AFP/East News / East News

"Wkrótce się dowiecie"

Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za irański atak na ambasadę amerykańską w Rijadzie i zabitych amerykańskich żołnierzy - powiedział w poniedziałek telewizji NewsNation prezydent USA Donald Trump.

Czynimy wiele szkód. Wyrządzamy im ogromne szkody - podkreślił Trump. Pytany o to, kto obecnie rządzi Iranem, odpowiedział: "Wkrótce się dowiecie".

Dodał też, że nie sądzi, by wysłanie sił lądowych do Iranu było konieczne. Wcześniej tego dnia nie wykluczył skierowania tego rodzaju wojsk, "jeśli będzie to konieczne".

Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych.

Atak na ambasadę USA w Rijadzie

Jak poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony, dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o ofiarach.

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, na miejscu dało się słyszeć głośny huk i widoczne były płomienie oraz dym.