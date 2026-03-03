Duże utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce. Wszystko przez dwie kolizje, do których doszło między Bochnią a Krakowem.

We wtorek rano na małopolskim odcinku autostrady A4 doszło do dwóch kolizji - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Oba zdarzenia miały miejsce na wysokości Staniątek, na odcinku z Bochni do Krakowa.

Najpierw doszło do kolizji trzech aut, a następnie w korku zderzyły się kolejne trzy samochody.

Na jezdni w kierunku Krakowa utworzył się sześciokilometrowy korek.

