Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało długo wyczekiwany kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Uczniowie i rodzice z całej Polski już mogą planować ferie zimowe, świąteczne przerwy oraz wakacje. Kiedy dokładnie uczniowie będą mogli odpocząć od szkolnych obowiązków i jak rozkładają się terminy w poszczególnych województwach?

Ferie zimowe 2027 - trzy tury odpoczynku

MEN zdecydowało, że ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 zostaną podzielone na trzy tury, w zależności od województwa. To rozwiązanie, które pozwala na rozłożenie ruchu turystycznego i uniknięcie tłoku w najpopularniejszych zimowych kurortach. Kiedy uczniowie będą mogli cieszyć się zimową przerwą?

Od 18 stycznia do 31 stycznia 2027 r. - na ferie udadzą się uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Od 1 lutego do 14 lutego 2027 r. - czas wolny przypadnie uczniom z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Od 15 lutego do 28 lutego 2027 r. - ferie będą mieli uczniowie z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.

Przerwy świąteczne

Kalendarz roku szkolnego przewiduje również dwie dłuższe przerwy świąteczne. Przerwa zimowa na Boże Narodzenie potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Z kolei przerwa wiosenna na Wielkanoc została zaplanowana od 25 do 30 marca 2027 roku.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zaplanowano na 25 czerwca 2027 roku. Od następnego dnia, czyli od 26 czerwca, uczniowie będą mogli cieszyć się wakacjami aż do 31 sierpnia 2027 roku.

Warto pamiętać, że dla maturzystów rok szkolny zakończy się wcześniej - 30 kwietnia 2027 roku. To tradycyjny termin, który pozwala na intensywne przygotowania do egzaminu dojrzałości. Z kolei w wybranych szkołach dla dorosłych zajęcia zakończą się odpowiednio 8 stycznia 2027 r. oraz 29 stycznia 2027 r., a w części z nich nowy semestr rozpocznie się już 1 lutego 2027 r.

Egzaminy - terminy jeszcze nieznane

MEN nie podało jeszcze terminów egzaminów ósmoklasisty, maturalnych oraz zawodowych. Te daty ogłosi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia 2026 roku. To właśnie wtedy uczniowie poznają szczegółowy harmonogram najważniejszych sprawdzianów w swoim życiu szkolnym.