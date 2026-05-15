Rząd zapowiada zmiany w systemie wypłat świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej - dowiedział się reporter RMF FM. Ta wiadomość wywołała oburzenie związkowców.

Mimo porozumienia ze związkami, które zostało osiągnięte kilka miesięcy temu i trwających już wypłat, zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznanych dodatków. Konsekwencją zmian może być obniżenie świadczeń.

Związkowcy nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem, po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 złotych miesięcznie.



Czujemy się oszukani, nie ma zgody funkcjonariuszy środowiska więziennego na takie traktowanie, tym bardziej że jesteśmy mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby wartościowych ludzi - mówi Kołodziejski.



Dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chce mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.