"Granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna, a strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską" - poinformował komendant główny straży granicznej gen. dyw. Robert Bagan. "Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać. Sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc" – przyznał premier Donald Tusk.

Komendant Główny Straży Granicznej - gen. dyw. SG Robert Bagan / Piotr Nowak / PAP

Szef straży granicznej wystąpił w Otwocku na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem. Zapewniał, że jego formacja może poszczycić się "doskonałymi fachowcami, profesjonalistami, osobami, które z odpowiedzialnością podchodzą do realizacji swoich zadań". Przypomniał też o "braterskiej współpracy z żołnierzami", którzy ochraniają odcinek granicy państwowej, oraz o wsparciu funkcjonariuszy policji, z którymi zatrzymywani są przemytnicy ludzi.

Granica polsko-białoruska jest w stu procentach skuteczna, a strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską - tłumaczył generał Robert Bagan. Tam identyfikujemy osoby, które chcą przewozić migrantów na zachód Europy - dodał. Szef straży granicznej przekazał, że w tym roku zatrzymano 70 przemytników. 42 z nich zostało aresztowanych.

SG zatrzymała i przekazała na Litwę 560 cudzoziemców, którzy chcieli wjechać na terytorium Polski albo już wjechali.

W 2023 r. granicę z Białorusią (...) przekroczyło nielegalnie 12 tys. ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią - mówił na konferencji w Otwocku premier Donald Tusk. Jak tłumaczył, zmalała presja na granicę polsko-białoruską, ale obecna sytuacja wynika też z modernizacji bariery granicznej i lepszego wyszkolenia funkcjonariuszek i funkcjonariuszy straży granicznej.

To wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczynił polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej - mówił szef rządu.

Tusk podkreślił, że "zero udanych prób nielegalnego przekroczenia granicy" to jedyna metoda, aby przywrócić humanitarne standardy na naszej granicy. Tylko skuteczna ochrona granicy pozwala uniknąć sytuacji, których chcemy unikać. Sytuacji, gdzie potrzebna jest przemoc - ocenił.