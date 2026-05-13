Lionel Messi pozostaje najlepiej opłacanym piłkarzem Major League Soccer. Po transferze do Interu Miami w 2023 roku ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zarabia obecnie niemal 25 milionów euro za sezon, co oznacza ponad dwukrotny wzrost jego wynagrodzenia w ciągu trzech lat.

Messi królem zarobków w MLS. Ile dostają inni zawodnicy?

Według najnowszych danych związku zawodników MLS (MLSPA), Messi otrzymuje gwarantowaną roczną pensję przekraczającą 28,3 mln dolarów (24,3 mln euro), obejmującą zarówno pensję podstawową, jak i premie. To zdecydowanie najwyższa kwota w lidze - dla porównania, drugi na liście Son Heung-min z Los Angeles FC zarabia ponad 11 mln dolarów (9,37 mln euro).

W momencie dołączenia do Interu Miami, podstawowa pensja Messiego wynosiła 12 mln dolarów (10,23 mln euro), a z premiami - 20,5 mln dolarów (17,47 mln euro). W sezonie 2025 Argentyńczyk zdobył 29 goli i zaliczył 19 asyst, pomagając klubowi sięgnąć po pierwszy w historii tytuł mistrzowski. W październiku ubiegłego roku Messi przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Warto zaznaczyć, że opublikowane dane nie obejmują przychodów z prywatnych umów handlowych zawodników.

Którzy piłkarze na kolejnych miejscach?

Na trzecim miejscu wśród najlepiej zarabiających piłkarzy MLS znalazł się Rodrigo De Paul z Interu Miami - jego gwarantowana pensja to 9,6 mln dolarów (8,18 mln euro). Thomas Mueller, były napastnik Bayernu Monachium, obecnie grający dla Vancouver Whitecaps, zarabia ponad 5,1 mln dolarów (4,35 mln euro).

Średnia gwarantowana pensja w MLS wynosi obecnie 688 816 dolarów. Próg miliona dolarów przekracza 133 zawodników.

Wśród Polaków najwyższe zarobki notuje Mateusz Bogusz z Houston Dynamo - pięciokrotny reprezentant Polski otrzymuje 2,52 mln dolarów.

Inter Miami dominuje także pod względem łącznej kwoty wynagrodzeń - klub przeznacza na pensje 54,57 mln dolarów, o 7,7 mln więcej niż dotychczasowy rekord ligi, który sam ustanowił rok temu. Kolejne miejsca zajmują Los Angeles FC (32,65 mln dolarów), Atlanta United (27,88 mln), LA Galaxy (26,43 mln) oraz Vancouver Whitecaps (24,56 mln dolarów). Klub z Kanady jest obecnie wystawiony na sprzedaż i grozi mu przeniesienie.