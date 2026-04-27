W sprawie Zondacrypto zarejestrowanych jest już ponad siedmiuset pokrzywdzonych - poinformował prokurator Michał Binkiewicz. W tej grupie znaleźli się wyłącznie ci, którzy zgłosili się bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, prowadzącej śledztwo w tej sprawie.

Podczas poniedziałkowego briefingu rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Michał Binkiewicz przekazał, że w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zondacrypto obecnie trwają czynności procesowe prowadzone na terenie Śląska i innych części Polski. To - jak dodał - przeszukania, zabezpieczanie danych teleinformatycznych oraz przesłuchiwanie świadków. Zaznaczył, że "nie są to wyłącznie osoby pokrzywdzone w tej sprawie".



Rzecznik poinformował też, że część przeszukań może być zrealizowana poza Polską. Wdrażane są czynności zmierzające do tego - dodał.

Zawiadomienia z całej Polski

Prok. Binkiewicz przekazał, że "w chwili obecnej w sprawie ZondaCrypto zarejestrowanych jest ponad 700 osób pokrzywdzonych" i mowa "wyłącznie o tych, którzy zgłosili się bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach". Obok tych osób trafiają do śledztwa zawiadomienia z całej Polski, w tym również z jednostek ościennych - dodał.

Jednocześnie dodał, że - jak wynika z szacunkowych danych na podstawie zabezpieczonego do tej pory materiału dowodowego - "takich osób (pokrzywdzonych - przyp. red.) może być nawet kilkanaście tysięcy".

Zapytany, czy w prowadzonym śledztwie badany jest także wątek rosyjski , odparł, że "wszystkie wątki, o których mowa - również w mediach - będą badane w sprawie Zondacrypto". Tak, by ustalenia związane z założeniem, funkcjonowaniem i finansowaniem giełdy Zondacrypto, miały przymiot kategorycznych i wszechstronnych - powiedział.



Problemy klientów

W środę katowicka prokuratura opublikowała zestaw wskazówek dla osób pokrzywdzonych, dotyczących przygotowania materiałów, które powinny zostać dołączone do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sprawa dotyczy problemów największej polskiej giełdy kryptowalut - Zondacrypto. Na początku kwietnia media, w tym money.pl i Wirtualna Polska, poinformowały o możliwych kłopotach platformy z płynnością finansową. Dziennikarze, powołując się na analizę, do której dotarli, ujawnili, że rezerwy bitcoinów giełdy miały spaść aż o 99 procent. W artykułach pojawiły się także relacje użytkowników, którzy zgłaszali trudności z wypłatą swoich środków.

W odpowiedzi na te doniesienia prezes Zondacrypto, Przemysław Kral, wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że giełda pozostaje stabilna, wypłacalna i bezpieczna. Jednocześnie określił analizę money.pl jako "błędną, nieprawdziwą i krzywdzącą".

Zaginięcie Sylwestra Suszka

Do giełdy ZondaCrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dolarów, ale - jak informował Kral - klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.

Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa - podała prokuratura, która kilka miesięcy temu informowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Marianowi W. i pięciu innym osobom.