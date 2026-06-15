Hiszpański obrońca Marc Cucurella został piłkarzem Realu Madryt. Zawodnik przeniesie się do tego zespołu z Chelsea Londyn. To pierwszy transfer "Królewskich" od czasu ponownego mianowania Jose Mourinho na trenera.
- Real Madryt podpisał sześcioletni kontrakt z obrońcą Markiem Cucurellą z Chelsea Londyn.
- Transfer to odpowiedź na słaby sezon 2025/26 - Real nie zdobył mistrzostwa Hiszpanii i odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.
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Ustalenia finansowe nie zostały ujawnione, ale brytyjskie media donosiły, że wartość umowy sięga 51,8 miliona funtów.
"Real Madryt i Chelsea FC osiągnęły porozumienie w sprawie transferu zawodnika Marca Cucurelli, który będzie związany z naszym klubem przez kolejne sześć sezonów, do 30 czerwca 2032 roku" - poinformował Real w komunikacie.