Drużyna z Madrytu chce wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie 2025/26, w którym nie zdobyła tytułu w LaLidze i odpadła z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale. Prezes klubu Florentino Perez, który niedawno został wybrany na kolejną kadencję, podczas kampanii reelekcyjnej obiecał wzmocnić defensywę Realu.

Cucurella dołączył do Chelsea z Brighton & Hove Albion w 2022 roku za kwotę 63 milionów funtów, po czym rozegrał 163 mecze we wszystkich rozgrywkach dla klubu z zachodniego Londynu. 27-latek miał trudny pierwszy sezon na Stamford Bridge, ale później ugruntował pozycję i był podstawowym zawodnikiem. Wygrał z tym zespołem Ligę Konferencji oraz klubowe mistrzostwa świata w 2025 roku.

Od debiutu w reprezentacji Hiszpanii w 2021 roku stał się również kluczowym kadrowiczem. Do tej pory rozegrał w zespole narodowym 23 mecze i zdobył mistrzostwo Europy w 2024 roku. Jest w kadrze na mistrzostwa świata, które trwają w USA, Kanadzie i Meksyku. Hiszpania zacznie rozgrywki w poniedziałek meczem z Republiką Zielonego Przylądka.