Rośnie liczba ultrazamożnych w Europie. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła do niemal 184 tysięcy - wynika z najnowszego raportu Wealth Report 2026, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą na rynku nieruchomości Knight Frank.

Rośnie liczba ultrazamożnych w Europie i Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej multimilionerów mieszka w Niemczech - 27,8 tysiąca.

Na którym miejscu plasuje się Polska?

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Grupa ta obejmuje osoby, których majątek netto wynosi co najmniej 30 mln dolarów.

W latach 2021-2026 populacja ultrabogatych osób na Starym Kontynencie powiększyła się o ponad 34 tys. osób. Jeszcze pięć lat temu było ich około 146,5 tys., natomiast w 2026 roku liczba ta osiągnęła poziom 183,9 tys.

W europejskiej czołówce znajdują się Niemcy, gdzie mieszka ponad 27,8 tys. multimilionerów.

Czołową trójkę dopełniają Francja (21,5 tys.) oraz Szwajcaria (17,6 tys.).

Multimilionerzy w Polsce

Polska zajęła 12. miejsce w rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 mln dolarów.

Co istotne, dynamika wzrostu w Polsce, według danych Euronews, jest bardzo szybka. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ultrazamożnych Polaków wzrosła aż o 109 proc.