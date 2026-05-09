W Moskwie odbyła się uroczysta parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa - święta państwowego obchodzonego w Rosji na cześć zwycięstwa Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Wydarzenie zgromadziło najważniejszych rosyjskich polityków, weteranów oraz zagranicznych gości. W tym roku zrezygnowano z pokazów sprzętu wojskowego. Według Kremla związane jest to z kwestiami bezpieczeństwa.

Parada Zwycięstwa na Placu Czerwonym

Rosja zorganizowała najskromniejszą od lat paradę z okazji Dnia Zwycięstwa, rezygnując z prezentacji sprzętu wojskowego.

Decyzja podyktowana była obawą przed możliwym atakiem ze strony Ukrainy.

W Moskwie wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa, a władze ostrzegły przed możliwymi atakami.

Tegoroczne obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie miały wyjątkowo skromny charakter. W cieniu trwającej od ponad czterech lat wojny na Ukrainie i w obawie przed możliwymi atakami Rosja zrezygnowała z tradycyjnej prezentacji ciężkiego sprzętu wojskowego na Placu Czerwonym. Parada odbyła się w atmosferze niepokoju i zaostrzonych środków bezpieczeństwa, a jej przebieg był daleki od dawnych, pełnych przepychu widowisk.

Parada rozpoczęła się od przemarszu grupy sztandarowej z oddziału Gwardii Honorowej Pułku Preobrażeńskiego. Żołnierze nieśli rosyjską flagę narodową oraz Sztandar Zwycięstwa - historyczny symbol, który został wzniesiony nad Reichstagiem w Berlinie w nocy z 1 na 2 maja 1945 roku.

Udział najważniejszych osobistości

Na centralnej trybunie Placu Czerwonego zasiadł prezydent Rosji Władimir Putin, weterani wojenni, przedstawiciele władz państwowych oraz zaproszeni zagraniczni przywódcy. Putin powitał zgromadzonych i zarządził minutę ciszy dla uczczenia poległych.

Przeglądu wojsk dokonał minister obrony Rosji Andriej Biełousow, który tradycyjnie złożył im życzenia z okazji święta. Paradą dowodził generał pułkownik Andriej Mordewiczow, naczelny dowódca wojsk lądowych. Przez Plac Czerwony przemaszerowały pododdziały reprezentujące różne rodzaje sił zbrojnych. W tym roku pojawili się także żołnierze z Korei Północnej.

Przemówienie Putina

Putin w swoim przemówieniu stwierdził, że zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami jest "inspiracją dla żołnierzy wykonujących dziś zadania w ramach specjalnej operacji wojskowej". Stawiają oni czoła agresywnej sile, która jest uzbrojona i wspierana przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód - powiedział Putin.