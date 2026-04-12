Dramatyczne doniesienia z Haiti. Co najmniej 30 osób zginęło w sobotę w panice w Cytadeli Laferriere. To twierdza z początku XIX wieku, która jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w kraju.

Cytadela Laferriere w północnym Haiti / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tragiczne wydarzenia miały miejsce podczas obchodów rocznicy wpisu twierdzy na listę UNESCO.

Jean Genri Petit, szef obrony cywilnej w Departamencie Północnym Haiti, zakomunikował, że w sobotę Cytadela Laferriere wypełniona była studentami i turystami.

Ludzie przybyli tam tłumnie, aby wziąć udział w dorocznych obchodach wpisu tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Panika wybuchła przy wejściu na teren twierdzy, ale nie wiadomo, co było jej powodem. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz.

Według lokalnych władz liczba ofiar śmiertelnych może się zwiększyć.

Katastrofy w Haiti

Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejscem wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby.

Do podobnego wypadku doszło w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób. W tym samym roku miało miejsce trzęsienie ziemi, w którym zginęło ok. 2 tys. osób.