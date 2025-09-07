O godz. 20:45 piłkarska reprezentacja Polski, prowadzona przez Jana Urbana, zmierzy się na superauto.pl Stadionie Śląskim z Finlandią w kolejnym meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. To kluczowe spotkanie dla układu tabeli w grupie G. Zapraszamy do sprawdzania wyniku na żywo!

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski (L) podczas treningu kadry na Stadionie Śląskim w Chorzowie / Jarek Praszkiewicz / PAP

Reprezentacja Polski zajmuje w grupie G drugie miejsce, ale ma identyczny dorobek (7 punktów w czterech meczach) jak Finlandia; na szczycie tabeli z 10 punktami jest Holandia, która w niedzielne popołudnie pokonała w Kownie Litwę 3:2 .

W meczu z Finami Biało-Czerwoni mogą znacznie przybliżyć się co najmniej do drugiego miejsca w grupie, dającego prawy gry w barażach o mundial, a przy okazji zrewanżować się popularnym "Puchaczom" za czerwcową porażkę w Helsinkach 1:2.

Wyjściowe składy:

Polska: Łukasz Skorupski - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański - Robert Lewandowski (kapitan).

Finlandia: Jesse Joronen - Nikolai Alho, Ville Koski, Jere Uronen, Matti Peltola - Oliver Antman, Adam Marhiev, Kaan Kairinen, Miro Tenho, Robin Lod - Joel Pohjanpalo (kapitan).