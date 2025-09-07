Reprezentacja Polski koszykarzy w 1/8 finału mistrzostw Europy zmierzyła się w niedzielę w Rydze z Bośnią i Hercegowiną. Stawką był drugi z rzędu awans do ćwierćfinału. Polacy zaczęli ten mecz fatalnie, ale potem ruszyli w pościg. I dopięli swego! Wygrali z drużyną z Bałkanów 80:72. We wtorek w ćwierćfinale zmierzą się z Turkami.

Zobacz również:

Spodziewamy się twardej, fizycznej walki. Rywale mają w składzie wysokich, mocnych graczy. Nie możemy się poddawać, każdy w drużynie wie, czego się po nich spodziewać. Musimy być szczególnie zdeterminowani w defensywie. Ich kluczowi gracze to zespołowo grający środkowy Nurkic i świetny strzelec Roberson, największe zagrożenie czeka nas z jego strony - mówił przed meczem najlepszy strzelec Polaków Jordan Loyd.

Polacy ten mecz zaczęli jednak fatalnie, przegrywając I kwartę 14:23. Potem ruszyli jednak w dramatyczny pościg. Drugą i trzecią kwartę wygrali pięcioma punktami (26:21, 22:17). Tempo utrzymali w ostatniej odsłonie. 

Ostatecznie wygrali z Bośniakami 80:72.

Kapitan Mateusz Ponitka zdobył 19 pkt i miał 11 zbiórek.

Ponitka podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM, że najważniejszym momentem tego spotkania była końcówka 3. kwarty. To już był ten moment, że wiadomo było, że możemy przełamać. I że będziemy się bić do końca - powiedział kapitan.

Ponitka stwierdził, że o zwycięstwie Polaków zdecydował spokój. Nie należy załamywać się, mecz trwa 40 minut, a nie 10 - komentował przegraną wyraźnie przez Polaków I kwartę.

Teraz Turcja

We wtorek w ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Turkami. Turcja odniosła do tej pory sześć zwycięstw, a w 1/8 finału wygrała w sobotę ze Szwecją 85:79

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny w mistrzostwach Europy startowała po raz 11. Najwyższą lokatę, ósmą, wywalczyła w 1993 roku.

Przed trzema laty na mistrzostwach Europy w Berlinie Biało-Czerwoni w 1/8 finału pokonali Ukrainę 94:86, a w ćwierćfinale broniącą trofeum Słowenię 90:87 i po raz pierwszy od 1971 r. znaleźli się w najlepszej czwórce.

Wkrótce więcej informacji