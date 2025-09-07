Reprezentacja Polski koszykarzy w 1/8 finału mistrzostw Europy zmierzyła się w niedzielę w Rydze z Bośnią i Hercegowiną. Stawką był drugi z rzędu awans do ćwierćfinału. Polacy zaczęli ten mecz fatalnie, ale potem ruszyli w pościg. I dopięli swego! Wygrali z drużyną z Bałkanów 80:72. We wtorek w ćwierćfinale zmierzą się z Turkami.

Dominik Olejniczak i Amar Alibegovic - mecz Polska - Bośnia i Hercegowina, EuroBasket 2025 / AA/ABACA / PAP/Abaca

Spodziewamy się twardej, fizycznej walki. Rywale mają w składzie wysokich, mocnych graczy. Nie możemy się poddawać, każdy w drużynie wie, czego się po nich spodziewać. Musimy być szczególnie zdeterminowani w defensywie. Ich kluczowi gracze to zespołowo grający środkowy Nurkic i świetny strzelec Roberson, największe zagrożenie czeka nas z jego strony - mówił przed meczem najlepszy strzelec Polaków Jordan Loyd.

Polacy ten mecz zaczęli jednak fatalnie, przegrywając I kwartę 14:23. Potem ruszyli jednak w dramatyczny pościg. Drugą i trzecią kwartę wygrali pięcioma punktami (26:21, 22:17). Tempo utrzymali w ostatniej odsłonie.

Ostatecznie wygrali z Bośniakami 80:72.

Kapitan Mateusz Ponitka zdobył 19 pkt i miał 11 zbiórek.

Ponitka podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM, że najważniejszym momentem tego spotkania była końcówka 3. kwarty. To już był ten moment, że wiadomo było, że możemy przełamać. I że będziemy się bić do końca - powiedział kapitan.