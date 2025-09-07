Włoskie siatkarki mistrzyniami świata! Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego po emocjonującym finale pokonały Turczynki 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Radość włoskich siatkarek podczas meczu z Turczynkami / LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP / East News

Siatkarki reprezentacji Włoch zdobyły złoty medal rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata. W niedzielnym finale pokonały Turcję 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Wcześniej tego dnia w meczu o brąz Brazylia wygrała z Japonią 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).

Włoszki, które w 2024 roku wywalczyły mistrzostwo olimpijskie w Paryżu, nie przegrały 36 ostatnich meczów.

Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce właśnie z reprezentacją Italii 0:3.