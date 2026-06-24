Wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania, odwodnienia, a nawet śmierci zwierząt gospodarskich - alarmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort apeluje do hodowców o zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody oraz możliwości schronienia przed słońcem.

Ministerstwo rolnictwa ostrzega: Upały groźne dla zwierząt gospodarskich. Apel o stały dostęp do wody i schronienia / Shutterstock

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Ministerstwo rolnictwa podkreśla, że wysokie temperatury negatywnie wpływają na zdrowie, dobrostan oraz produkcyjność zwierząt gospodarskich. W okresie upałów kluczowe jest, by zwierzęta miały nieprzerwany dostęp do świeżej i czystej wody. Poidła powinny być regularnie kontrolowane, czyszczone i uzupełniane.

Na pastwiskach i wybiegach zwierzęta muszą mieć możliwość schronienia się w cieniu, np. pod wiatami, drzewami lub w budynkach. W pomieszczeniach inwentarskich należy zadbać o skuteczną wentylację, stosując wentylatory lub systemy zraszające, które pomagają obniżyć temperaturę.

Resort zwraca uwagę na konieczność zachowania ostrożności podczas transportu zwierząt w upalne dni. Przegrzanie i odwodnienie mogą wystąpić szczególnie szybko w zamkniętych pojazdach.

Ministerstwo apeluje o obserwowanie zachowania zwierząt.

Do niepokojących objawów należą: przyspieszone oddychanie, ślinotok, apatia, osowiałość czy odmowa pobierania paszy. W przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.