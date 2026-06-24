W Popołudniowej rozmowie RMF FM i Radia RMF24 Marka Balickiego zapytamy o słowa sygnalisty dot. licznych nieprawidłowości, do których dochodziło w Szpitalu Południowym w Warszawie. Czy mamy do czynienia z jednostkowym skandalem, czy ujawnieniem głębszych problemów polskiej ochrony zdrowia?

Marek Balicki / Marcin Suchmiel / RMF FM

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Poruszymy także kwestię zarobków lekarzy. Po ujawnieniu informacji o wysokich dochodach części medyków kolejni lekarze zaczęli publikować swoje wynagrodzenia, przekonując, że obraz sytuacji jest znacznie bardziej skomplikowany. Czy potrzebna jest większa przejrzystość wynagrodzeń w ochronie zdrowia? Gdzie przebiega granica między godnym wynagrodzeniem a nadużyciami systemu?

Porozmawiamy również o propozycjach zmian przedstawionych przez Włodzimierza Czarzastego. Czy należy wprowadzić limit wynagrodzeń lekarzy? Czy zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia poprawiłby dostęp pacjentów do świadczeń? Jak skuteczniej wykorzystać kosztowną aparaturę medyczną i lepiej kontrolować czas pracy personelu?

Nie zabraknie pytań o rosnące zadłużenie publicznych szpitali. Zobowiązania placówek przekroczyły już 34 miliardy złotych. Dlaczego kolejne programy naprawcze nie przynoszą trwałych efektów i czy polski system ochrony zdrowia potrzebuje gruntownej przebudowy modelu finansowania?

Zapytamy także o zarzuty dotyczące politycznych nominacji w ochronie zdrowia. Czy kierowanie publicznymi szpitalami przez osoby związane wcześniej z partiami politycznymi podważa zaufanie do systemu i wpływa na sposób zarządzania placówkami?

W drugiej części rozmowy poruszymy temat nocnej prohibicji w Warszawie. W sieci pojawiły się oferty nielegalnej sprzedaży alkoholu z dowozem, a część taksówkarzy organizuje kursy do punktów sprzedaży poza granicami miasta. Czy ograniczenia faktycznie pomagają w walce z problemami alkoholowymi, czy raczej tworzą nową szarą strefę?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych.

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