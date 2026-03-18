Legendarny bramkarz reprezentacji Danii Kasper Schmeichel poinformował, że z powodu kontuzji będzie musiał przejść dwie operacje, po których czeka go roczna rehabilitacja. "Mam 39 lat, więc oznacza to, że już więcej nie rozegram żadnego meczu i moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca" - powiedział.
Liczyłem na grę w barażach eliminacji do mistrzostw świata i ewentualnie na grę na mundialu. Brałem ogromne ilości środków przeciwbólowych i zastrzyków, aby grać. Kiedy opowiedziałem to specjaliście, który mnie badał we wtorek w Manchesterze, to zapytał, czy z moją głową jest wszystko w porządku - opisał w wywiadzie dla stacji CBS Sports, cytowanym przez wszystkie skandynawskie media.
Wywiad przeprowadził z nim ojciec, były duński legendarny bramkarz Peter Schmeichel, 129-krotny reprezentant kraju przebywający w Manchesterze z okazji meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem United i Realem Madryt.
Piłkarz doznał złamania barku podczas ćwierćfinału Ligi Narodów w marcu 2025 r. z Portugalią, ale z powodu wykorzystanych zmian grał do końca spotkania, co bardzo pogorszyło stan kontuzji.
Selekcjoner reprezentacji Danii Brian Riemer powiedział dziennikowi "Ekstrabladet", że Kasper poinformował go, że nie może zagrać w barażach z uwagi na komplikacje po kontuzji, które okazały się poważniejsze, niż początkowo sądzono. Tracimy najważniejszy filar naszej drużyny - ocenił.
Kasper Schmeichel, obecnie piłkarz Celticu Glasgow, swoją karierę rozpoczął w Manchesterze United i był piłkarzem tego klubu w latach 2004-2009, choć w okresie 2006-2009 był wypożyczany. Najdłużej występował w barwach Leicester City w latach 2011-2022. W reprezentacji Danii rozegrał 114 meczów.