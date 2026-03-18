Legendarny bramkarz reprezentacji Danii Kasper Schmeichel poinformował, że z powodu kontuzji będzie musiał przejść dwie operacje, po których czeka go roczna rehabilitacja. "Mam 39 lat, więc oznacza to, że już więcej nie rozegram żadnego meczu i moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca" - powiedział.

Kasper Schmeichel musi przejść dwie operacje

Bądź na bieżąco! Informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Rozmowa z ojcem przed kamerami

Liczyłem na grę w barażach eliminacji do mistrzostw świata i ewentualnie na grę na mundialu. Brałem ogromne ilości środków przeciwbólowych i zastrzyków, aby grać. Kiedy opowiedziałem to specjaliście, który mnie badał we wtorek w Manchesterze, to zapytał, czy z moją głową jest wszystko w porządku - opisał w wywiadzie dla stacji CBS Sports, cytowanym przez wszystkie skandynawskie media.

Wywiad przeprowadził z nim ojciec, były duński legendarny bramkarz Peter Schmeichel, 129-krotny reprezentant kraju przebywający w Manchesterze z okazji meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem United i Realem Madryt.

Piłkarz doznał złamania barku podczas ćwierćfinału Ligi Narodów w marcu 2025 r. z Portugalią, ale z powodu wykorzystanych zmian grał do końca spotkania, co bardzo pogorszyło stan kontuzji.

"Tracimy najważniejszy filar"

Selekcjoner reprezentacji Danii Brian Riemer powiedział dziennikowi "Ekstrabladet", że Kasper poinformował go, że nie może zagrać w barażach z uwagi na komplikacje po kontuzji, które okazały się poważniejsze, niż początkowo sądzono. Tracimy najważniejszy filar naszej drużyny - ocenił.

Kasper Schmeichel, obecnie piłkarz Celticu Glasgow, swoją karierę rozpoczął w Manchesterze United i był piłkarzem tego klubu w latach 2004-2009, choć w okresie 2006-2009 był wypożyczany. Najdłużej występował w barwach Leicester City w latach 2011-2022. W reprezentacji Danii rozegrał 114 meczów.