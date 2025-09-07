Reprezentacja Polski, podbudowana wyjazdowym remisem z Holandią, poszła za ciosem i zrobiła kolejny krok na drodze do przyszłorocznego mundialu. Kibice, którzy w niedzielny wieczór zasiedli na trybunach chorzowskiego "Kotła Czarownic", oglądali cztery gole, z czego trzy autorstwa Biało-Czerwonych. Podopieczni Jana Urbana odnieśli cenne zwycięstwo.

Radość piłkarzy reprezentacji Polski podczas meczu z Finlandią / Jarek Praszkiewicz / PAP

Trzy miesiące temu atmosfera wokół reprezentacji Polski, prowadzonej jeszcze przez Michała Probierza, była bardzo kiepska, na co wpływ miało odebranie opaski kapitańskiej nieobecnemu na czerwcowym zgrupowaniu Robertowi Lewandowskiemu. W odpowiedzi napastnik Barcelony oświadczył, iż więcej w kadrze pod jego wodzą nie zagra. Dwa dni po porażce z Finami w Helsinkach 1:2 ówczesny selekcjoner podał się do dymisji. W połowie lipca zastąpił go Jan Urban, który przywrócił Robertowi Lewandowskiemu rolę kapitana.

63-letni szkoleniowiec szybko złapał wspólny język również z innymi piłkarzami, czego potwierdzeniem był mecz w Rotterdamie, a teraz łatwa wygrana z popularnymi "Puchaczami", osłabionymi brakiem m.in. znanego bramkarza i kapitana drużyny Lukasa Hradecky’ego oraz obrońcy Arttu Hoskonena.

Pewne zwycięstwo reprezentacji Polski

Biało-Czerwoni od początku ruszyli do ataków. W siódmej minucie po dośrodkowaniu na pole karne groźnym uderzeniem głową popisał się rozgrywający dopiero drugi mecz w reprezentacji Przemysław Wiśniewski, ale Jesse Joronen nie dał się zaskoczyć.

Przewaga podopiecznych Jana Urbana wciąż nie malała i w 27. minucie dopięli swego. Po akcji wyróżniającego się Jakuba Kamińskiego piłka trafiła do Matty’ego Casha, a zdobywca bramki w meczu z Holandią ponownie potwierdził, że potrafi kopnąć piłkę mocno i celnie. Po chwili fiński golkiper wyciągał ją z siatki.

Jeszcze przed przerwą Polacy podwyższyli prowadzenie na 2:0. Po dokładnym podaniu rozgrywającego 101. mecz w reprezentacji Piotra Zielińskiego, który przed meczem otrzymał pamiątkową koszulkę z numerem "100", Robert Lewandowski znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Finlandii i pewnym, płaskim strzałem nie dał mu szans. Kapitan w swoim 160. meczu w drużynie narodowej zaliczył 86. trafienie; w obu przypadkach jest absolutnym rekordzistą polskiego futbolu.

Druga połowa przyniosła kolejne akcje gospodarzy i następną bramkę, tym razem po kontrataku. Akcję rozpoczął Jakub Kamiński, po chwili w dogodnej sytuacji znalazł się Robert Lewandowski. Strzał kapitana gospodarzy Jesse Joronen jeszcze obronił, ale przy dobitce właśnie Kamińskiego - wypożyczonego przed tym sezonem z Wolfsburga do FC Koeln - nie miał już szans. Wynik był bardzo korzystny, więc polski selekcjoner mógł sobie pozwolić w trakcie drugiej połowy na zdjęcie z boiska wszystkich strzelców goli.

W końcówce meczu gospodarze trochę jednak przysnęli albo dało o sobie znać zmęczenie meczem z Holandią. W 88. minucie honorową bramkę zdobył były napastnik Cracovii Benjamin Kallman. Na dodatek wkrótce potem trafił też Joel Pohjanpalo (strzelcy obu goli w czerwcowym meczu z Polską), ale tej bramki sędzia nie uznał z powodu faulu na Pawle Wszołku.

Dzięki zwycięstwu Biało-Czerwoni zgromadzili 10 punktów, podobnie jak prowadząca w tabeli, ale mając jeden mecz mniej Holandia. Kolejny mecz w kwalifikacjach zespół Jana Urbana rozegra 12 października w Kownie z Litwą.





Bramki: 1:0 Matty Cash (27.), 2:0 Robert Lewandowski (45+2.), 3:0 Jakub Kamiński (54.), 3:1 Benjamin Kallman (88.).

Żółte kartki: Polska - Przemysław Wiśniewski.

Sędzia: Rade Obrenović (Słowenia).

Widzów: 50 897.

Polska: Łukasz Skorupski - Matty Cash (46. Paweł Wszołek), Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński (80. Adam Buksa), Bartosz Slisz (67. Bartosz Kapustka), Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski (67. Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski (67. Karol Świderski).

Finlandia: Jesse Joronen - Nikolai Alho, Ville Koski, Miro Tenho (35. Robert Ivanov), Matti Peltola (64. Adam Stahl), Jere Uronen (80. Santeri Vaananen) - Robin Lod, Adam Marhiev (64. Glen Kamara), Kaan Kairinen, Oliver Antman (64. Benjamin Kallman) - Joel Pohjanpalo.