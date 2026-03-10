Około godziny 16:30 zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie programu "SAFE 0 proc.". W rozmowach w Pałacu Prezydenckim uczestniczył też prezes NBP Adam Glapiński oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział po spotkaniu, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE.

Zbigniew Bogucki powiedział po spotkaniu prezydenta z premierem, że Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE. Zaznaczył, że pożyczka ma być zaciągnięta w euro i nie wiadomo, jaki będzie w przyszłości kurs tej waluty, co może spowodować, że koszty mogą się jeszcze zwiększyć. Zachwalał przy okazji projekt "SAFE 0 proc.". Jesteśmy w stanie bezkosztowo wygenerować kwotę około 200 mld zł, by przekierować je na fundusz obronny - podkreślił Bogucki.

Pan premier domagał się szczegółów, dzisiaj te szczegóły dostał, zarówno w wymiarze legislacyjnym, jak i ekonomicznym. Od jutra premier może spowodować, że ta ustawa trafi pod obrady Sejmu, w następnym tygodniu są obrady Senatu - powiedział Bogucki.

Program SAFE i alternatywa

Prezydent w ubiegłym tygodniu przedstawił propozycję alternatywy dla unijnego programu SAFE o nazwie "SAFE 0 proc.". Według zapowiedzi alternatywny program ma zagwarantować 185 mld złotych, które "nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu". 

W związku z propozycją prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego premiera, szefa MON oraz prezesa NBP. O wysłaniu zaproszeń do szefa rządu, wicepremiera i Adama Glapińskiego poinformował szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Na platformie X opublikował treść oficjalnego pisma, które trafiło do Donalda Tuska. "Tematem spotkania będzie propozycja Pana prezydenta, tj. ‘Polski SAFE 0 proc.’" - zaznaczono.

Jutro premier pozna wszystkie szczegóły - zadeklarował w poniedziałek na antenie RMF FM prezydencki doradca ds. społecznych Leszek Skiba.

W jego ocenie, inicjatywa przygotowywana przez Nawrockiego i Glapińskiego nie spowoduje wzrostu inflacji, ale wiązać się będzie z pewną "specyficzną księgowością".

Skiba stwierdził, że nie chodzi o "drukowanie pieniędzy". Zysk musi być umocowany w rezerwach - wyjaśnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Unijny program SAFE. Na czym polega?

SAFE (Strategic Technologies for Europe Platform) to unijny program wsparcia dla modernizacji i dozbrajania armii państw członkowskich. Polska ma być jego największym beneficjentem - może pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu aż 89 proc. tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Rada Ministrów, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, od kilku tygodni przekonuje, że unijny program SAFE służy polskiej suwerenności, jest bardzo oczekiwany przez żołnierzy i stanowi wielką szansę na stabilność dla budżetu armii na kolejne lata.

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm i przyjęciu poprawek Senatu, decyzja o podpisaniu ustawy wdrażającej SAFE leży w rękach prezydenta Karola Nawrockiego, który ma czas do 20 marca. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że wątpliwości budzi kwestia warunkowości programu.