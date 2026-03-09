Olbrzymi pożar spowodował częściowe zawalenie się budynku obok Glasgow Central Station – najruchliwszej stacji kolejowej w Szkocji. Dworzec został w niedzielę zamknięty, odwołano dziesiątki pociągów.

  • W wyniku pożaru częściowo zawalił się budynek obok dworca Glasgow Central Station.
  • Dworzec został zamknięty do odwołania, a dziesiątki pociągów odwołano.
  • Dworzec został zamknięty do odwołania, a dziesiątki pociągów odwołano.

Pożar wybuchł w niedzielę po południu w sklepie z papierosami elektronicznymi i w ciągu kilku godzin rozprzestrzenił się, doprowadzając do częściowego zawalenia się budynku - przekazała BBC.

Nie ma informacji o ofiarach - ogłosiła w niedzielę wieczorem szkocka straż pożarna.

BBC podała, że ogień nie przedostał się do budynku dworca centralnego. Stacja będzie jednak zamknięta do odwołania - poinformowała grupa przewoźników kolejowych National Rail. 

Firma ScotRail ogłosiła, że odwołała wszystkie połączenia planowane na poniedziałek.

Właściciele kilku firm mieszczących się w budynku ogarniętym pożarem, w tym kawiarni i salonu tatuażu, napisali w sieciach społecznościowych, że zostały one zniszczone.

Z powodu pożaru ewakuowano gości pobliskiego hotelu Voco Grand Central - poinformował zarząd hotelu.

