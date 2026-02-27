Oskar Pietuszewski zdobył debiutanckiego gola dla FC Porto. Bramkarza FC Arouca pokonał już w 1. minucie. meczu 24. kolejki ligi portugalskiej. Drużyna Pietuszewskiego wygrała całe spotkanie 3:1. W wyjściowym składzie "Smoków" wyszli też inni Polacy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Oskar Pietuszewski z debiutanckim golem w FC Porto. / PAP/EPA/JOSE COELHO / AFP/PAP/EPA

FC Porto prowadzenie uzyskało już w pierwszej akcji meczu. 17-letni Oskar Pietuszewski wykorzystał podanie Victora Froholdta i z najbliższej odległości wbił piłkę do bramki. Sędzia po analizie VAR, uznał bramkę (sprawdzano, czy Polak nie był na spalonym).

Polak trafienie okupił bólem, gdyż z impetem wpadł w słupek. Po interwencji sztabu medycznego powrócił do gry.