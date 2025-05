To wielki dzień dla Cristiano Ronaldo. Jego syn, Cristiano Ronaldo dos Santos Junior, został powołany do piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 15. "Jestem z ciebie dumny synu" - napisał portugalski gwiazdor.

Cristiano Ronaldo Jr na zdjęciu z czerwca 2024 r. / Christopher Neundorf / PAP/EPA Jak poinformowały władze portugalskiego związku piłki nożnej (Federação Portuguesa de Futebol, FPF), Cristiano Ronaldo dos Santos Junior, nazywany też "CR Juniorem" lub "Cristianinho", wyjedzie z kadrą młodzieżową na turniej piłkarski do Chorwacji, który odbędzie się między 13 i 18 maja. Podczas turnieju im. Vlatko Markovica młodzi Portugalczycy zmierzą się z ekipami Japonii, Grecji oraz Anglii. "Babcia będzie cię wspierać" "Jestem z ciebie dumny synu" - napisał we wtorek na Instagramie Cristiano Ronaldo w komentarzu do informacji o powołaniu swojej pociechy do portugalskiej młodzieżówki. Na tej samej platformie społecznościowej dumę z powołania 14-latka do portugalskiej kadry wyraziła też matka Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. "Babcia będzie cię wspierać" - napisała. Może zadebiutować wcześniej niż ojciec Portugalscy komentatorzy odnotowują, że Cristiano Ronaldo Junior podczas turnieju w Chorwacji stanie przed szansą, aby zadebiutować w portugalskiej młodzieżówce dwa lata wcześniej niż jego ojciec. Syn portugalskiej gwiazdy przyszedł na świat 17 czerwca 2010 r., kiedy jego ojciec występował w Realu Madryt. Jego kroki piłkarskie były związane z klubami, w których grał Cristiano Ronaldo: Juventusem, Manchesterem United oraz saudyjskim Al-Nassr, gdzie aktualnie występuje. Cristiano Ronaldo Junior zazwyczaj gra na pozycji napastnika. W tym sezonie w barwach juniorskiej ekipy Al-Nassr wystąpił w 15 meczach, zdobywając 8 bramek. Zobacz również: Polacy w rolach głównych? Już dziś bitwa o finał Ligi Mistrzów

