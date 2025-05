Mamy naszą liderkę Natalię Sidorowicz i widać było po dziewczynach w tym roku, że każda z nich może zrobić fajny wynik, że progresują. Proszę pamiętać, że czasami to, że jeden sezon - a w szczególności ten sezon przed igrzyskami - niekoniecznie jest taki topowy, to nic nie znaczy. To jest jakiś tam proces treningowy. Teraz, podobnie jak z trenerem Urošem, tak i z trenerem Tobiasem Torgensenem mam spokojną głowę. On wie, co robi. I tutaj mu zostawiamy bardzo duże pole manewru, bo wie, jak pracować z kobietami. Ta współpraca naprawdę jest bardzo dobra i na wysokim poziomie, co zresztą pokazują wyniki. Na razie pojedyncze, a stabilizacja i tak przyjdzie - zaznacza Agnieszka Cyl.

Przygotowania do igrzysk trwają\

Mimo że igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczną się 6 lutego 2026 roku, to przygotowania do tej najważniejszej zimowej imprezy sportowej na świecie już trwają.

Wszystko trzeba wcześniej dograć. To jest impreza olbrzymiej rangi, która jakby nie było, angażuje wszystkie państwa na świecie. Sama logistyka, zakwaterowanie, wszystko tam musimy mieć już dograne. Ja jestem bardzo zadowolona z planów trenerów co do treningów i zgrupowań. Już teraz wiemy, co będziemy robić i gdzie będziemy mieszkać. Jest to takie czyste, jasne, przejrzyste, więc jakby to mi zostawia taki spokój i przestrzeń na robienie swojej pracy. Tej papierkowej, bo wiem, że trenerzy będą czuwać nad tą fizycznością naszych zawodników - wyjaśnia z zadowoleniem Agnieszka Cyl, dyrektor sportowa PZB.