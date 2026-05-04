​Już wkrótce każdy kierowca będzie musiał mieć w swoim aucie nie tylko gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, ale także apteczkę. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje przepisy, które przywrócą obowiązek wożenia apteczki w samochodach osobowych. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w 2026 roku.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację przepisów dotyczących wyposażenia samochodów osobowych.

Do obowiązkowych elementów wyposażenia auta dołączy apteczka pierwszej pomocy.

W Polsce od lat obowiązuje przepis nakazujący kierowcom wożenie w samochodzie gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego. Oba te elementy muszą być łatwo dostępne w razie nagłej potrzeby. Jednak przez ostatnią dekadę apteczka nie była wymagana - jej obowiązek został zniesiony.

Teraz sytuacja się zmienia. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało nowelizację rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Projekt zmian został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych resortu. Nowelizacja przewiduje, że każdy samochód osobowy (kategoria homologacyjna M1) będzie musiał być wyposażony w apteczkę doraźnej pomocy.

Dlaczego apteczka wraca do samochodów?

Resort infrastruktury podkreśla, że powrót apteczki do obowiązkowego wyposażenia samochodu to odpowiedź na wieloletnie postulaty ekspertów oraz dostosowanie polskich przepisów do standardów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. W Niemczech czy Francji apteczka jest nie tylko obowiązkowa, ale musi także spełniać określone normy.

Apteczki muszą posiadać autobusy czy taksówki, pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i do egzaminowania. W przypadku braku kierowcy takich pojazdów mogą dostać mandat od 20 do 500 zł.

Według uzasadnienia projektu, dostęp do podstawowych materiałów medycznych w samochodzie jest kluczowy nie tylko podczas udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, ale także w innych nagłych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na drodze.

Jakie zmiany czekają kierowców?

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że apteczka stanie się obowiązkowym elementem wyposażenia każdego samochodu osobowego. Oznacza to, że kierowcy będą musieli zadbać o to, by w ich aucie zawsze znajdowała się nie tylko gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, ale również apteczka.

Na razie nie podano szczegółowych wymagań dotyczących zawartości apteczki. W innych krajach Unii Europejskiej apteczki muszą zawierać m.in. środki opatrunkowe, rękawiczki jednorazowe, opaski uciskowe czy maseczki do sztucznego oddychania. W Polsce szczegółowe wytyczne mają zostać określone w rozporządzeniu.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ministerstwo Infrastruktury planuje, że rozporządzenie zostanie podpisane w II kwartale 2026 roku. Oznacza to, że już w czerwcu kierowcy powinni być przygotowani na nowe obowiązki.