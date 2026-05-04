Będzie kolejne opóźnienie sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry - ustalił dziennikarz RMF FM.

Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

Kolejne opóźnienie w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Apelacyjny Sąd Okręgowy nie może wydać ENA za Ziobrą.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Obrońca Zbigniewa Ziobry odebrał w czwartek sądowe wezwanie do uzupełnienia podpisu pod swoim zażaleniem i ma jeszcze trzy dni na jego złożenie - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Potem jego odwołanie trafi do Sądu Apelacyjnego. Do czasu jego rozpatrzenia Sąd Okręgowy nie może wydać ENA za Ziobrą.

Co z aresztem dla Ziobry?

Jak informował 30 kwietnia nasz dziennikarz, dopiero 8 września Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.

Decyzja o aresztowaniu Ziobry zapadła 5 lutego. Rozpatrywanie zażalenia na nią - 8 września - nastąpi więc ponad siedem miesięcy później, mimo że tak zwany instrukcyjny termin na to wynosi dwa tygodnie.

Od miesiąca czeka na realizację wniosek o ponowne wpisanie przymusowej hipoteki na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura próbuje to zrobić szósty miesiąc, przez kolejne błędy formalne, wciąż jednak nieskutecznie.

Nic nie zdarzyło się też w sprawie wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu. Gotowy dokument trzy miesiące czekał na przekazanie marszałkowi Sejmu, a teraz dwa tygodnie czeka na jego przekazanie odpowiedniej komisji.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Polityk ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro łącznie miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych czy dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.