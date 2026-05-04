Będzie kolejne opóźnienie sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry - ustalił dziennikarz RMF FM.
- Kolejne opóźnienie w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
- Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Apelacyjny Sąd Okręgowy nie może wydać ENA za Ziobrą.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Obrońca Zbigniewa Ziobry odebrał w czwartek sądowe wezwanie do uzupełnienia podpisu pod swoim zażaleniem i ma jeszcze trzy dni na jego złożenie - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
Potem jego odwołanie trafi do Sądu Apelacyjnego. Do czasu jego rozpatrzenia Sąd Okręgowy nie może wydać ENA za Ziobrą.
Jak informował 30 kwietnia nasz dziennikarz, dopiero 8 września Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.
Decyzja o aresztowaniu Ziobry zapadła 5 lutego. Rozpatrywanie zażalenia na nią - 8 września - nastąpi więc ponad siedem miesięcy później, mimo że tak zwany instrukcyjny termin na to wynosi dwa tygodnie.
Od miesiąca czeka na realizację wniosek o ponowne wpisanie przymusowej hipoteki na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura próbuje to zrobić szósty miesiąc, przez kolejne błędy formalne, wciąż jednak nieskutecznie.
Nic nie zdarzyło się też w sprawie wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu. Gotowy dokument trzy miesiące czekał na przekazanie marszałkowi Sejmu, a teraz dwa tygodnie czeka na jego przekazanie odpowiedniej komisji.
Polityk ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro łącznie miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych czy dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.