Neon „Księgarnia MDM” z 1976 roku został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków. Ten unikatowy element miejskiego krajobrazu Warszawy, będący świadectwem powojennej neonizacji stolicy, ma szansę powrócić na swoją pierwotną lokalizację przy ul. Pięknej po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.

Pierwotnie zamontowany był na fasadzie budynku przy ul. Pięknej 31/37 w Warszawie.



Neonizacja Warszawy - historia światłem pisana

Warszawa w latach 50.-80. XX wieku przeżywała prawdziwy rozkwit neonów, które rozświetlały główne ulice i centrum miasta. Był to efekt planowanego procesu urbanistycznego, mającego na celu nadanie stolicy nowoczesnego, tętniącego życiem charakteru.

"Głównym wykonawcą warszawskich neonów było powstałe w 1956 r. Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych (PUR) »Reklama«, przemianowane w 1972 r. na Stołeczne Przedsiębiorstwa Instalacji Reklam Świetlnych (SPIRŚ), które zrealizowało także przedmiotowy neon" - podkreślił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz.

Neon "Księgarnia MDM" - świadek minionej epoki

Zabytkowy neon został wykonany dla Przedsiębiorstwa Państwowego "Dom Książki" według projektu inż. Jerzego Kakietka.

Zamontowany na elewacji budynku przy ul. Pięknej 31/37, był nie tylko reklamą, ale i symbolem funkcjonującej tam nieprzerwanie od 1952 roku księgarni.

"Wartość historyczną obiektu stanowi fakt, iż jest on materialnym świadectwem odgórnego, planowego procesu neonizacji przeprowadzonego w czasach PRL w polskich miastach, między innymi w Warszawie. Zachowana kompozycja neonowa wiąże się z historią budynku zlokalizowanego przy ul. Pięknej 31/37 oraz lokalem użytkowym o profilu księgarskim, funkcjonującym w tym samym miejscu niezmiennie od początku oddania gmachu do użytku w 1952 r." - zaznaczył Dawidowicz.

Zmierzch neonów i szansa na powrót

Lata 80. XX wieku przyniosły kryzys gospodarczy, który oznaczał również zmierzch techniki neonowej. Brak środków i energii elektrycznej sprawił, że wiele świetlnych reklam zniknęło z miejskiego krajobrazu.

Po upadku komunizmu szyldy i neony były masowo niszczone lub demontowane.

Neon "Księgarnia MDM" przetrwał jednak próbę czasu - choć w 2019 roku został zdemontowany podczas remontu elewacji, obecnie znajduje się w depozycie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Po planowanych pracach konserwatorskich ma wrócić na swoje dawne miejsce.



Unikat na mapie Warszawy

Neon "Księgarnia MDM" to jeden z nielicznych zachowanych oryginalnych neonów z lat 70. XX wieku w stolicy. Jego wpis do rejestru zabytków to nie tylko ochrona materialnego dziedzictwa, ale także przypomnienie o bogatej historii warszawskiej neonizacji.

W ostatnich latach do rejestru zabytków trafiły również inne kultowe neony, takie jak "Siatkarka" na placu Konstytucji 5 czy neon "Cepelii" przy ul. Chmielnej 8.

