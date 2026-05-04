Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców ośmiu województw. Ostrzeżenie dotyczy dużego zagrożenia pożarowego w lasach.

Weekendowa walka z pożarem w gminie Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) / Kacper Rajzygnier/Gmina Kołobrzeg /

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - SMS-y o takiej treści rozesłane przez RCB trafiły do mieszkańców ośmiu województw.

Alert obejmuje następujące województwa:

dolnośląskie (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski);

(powiaty: ostrowski, płoński, pułtuski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski); lubuskie (powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański, żarski);

(powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki); podlaskie (powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski);

(powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski); wielkopolskie (powiat czarnkowsko-trzcianecki);

W niedzielę Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Stopień zagrożenia ustala na podstawie parametrów meteorologicznych, jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów oraz wilgotność ściółki sosnowej.

