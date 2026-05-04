Dawid Kroczek w poniedziałek został ogłoszony pierwszym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Dzień wcześniej klub poinformował o dymisji Łukasza Tomczyka.

Dawid Kroczek poprowadzi Raków

"Dawid Kroczek objął funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. Nasz nowy trener jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu" - ogłosił Raków w komunikacie wydanym w poniedziałek rano.

Jak dodano, Kroczek w swoim CV ma pracę w Cracovii, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resovii oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki.

Dymisja Łukasza Tomczyka

W niedzielę Raków poinformował, że Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy z Częstochowy.

"Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - napisano.

Tomczyk prowadził Raków od 22 grudnia, wcześniej był szkoleniowcem pierwszoligowej Polonii Bytom. Zastąpił wówczas Marka Papszuna, który przeniósł się do Legii Warszawa.

Z 12 spotkań w Ekstraklasie pod wodzą Tomczyka Raków cztery wygrał, pięć zremisował i trzy przegrał. Ponadto przegrał oba mecze z Fiorentiną w 1/8 finału Ligi Konferencji, a w Pucharze Polski po dwóch zwycięstwach (2:1 z Avią Świdnik po dogrywce i 4:2 w rzutach karnych, po remisie 4:4, z GKS-em Katowice) przegrał 0:2 w finale na PGE Narodowym z Górnikiem Zabrze.

Po 30 meczach w Ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami.

Do plasującego się na drugim miejscu Górnika mają trzypunktową stratę, a od liderującego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej, dzieli ich 9 punktów.

