Dawid Kroczek w poniedziałek został ogłoszony pierwszym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Dzień wcześniej klub poinformował o dymisji Łukasza Tomczyka.
"Dawid Kroczek objął funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. Nasz nowy trener jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu" - ogłosił Raków w komunikacie wydanym w poniedziałek rano.
Jak dodano, Kroczek w swoim CV ma pracę w Cracovii, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resovii oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki.