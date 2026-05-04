Dymisja Łukasza Tomczyka

W niedzielę Raków poinformował, że Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy z Częstochowy.

"Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - napisano.

Tomczyk prowadził Raków od 22 grudnia, wcześniej był szkoleniowcem pierwszoligowej Polonii Bytom. Zastąpił wówczas Marka Papszuna, który przeniósł się do Legii Warszawa.

Z 12 spotkań w Ekstraklasie pod wodzą Tomczyka Raków cztery wygrał, pięć zremisował i trzy przegrał. Ponadto przegrał oba mecze z Fiorentiną w 1/8 finału Ligi Konferencji, a w Pucharze Polski po dwóch zwycięstwach (2:1 z Avią Świdnik po dogrywce i 4:2 w rzutach karnych, po remisie 4:4, z GKS-em Katowice) przegrał 0:2 w finale na PGE Narodowym z Górnikiem Zabrze.

Po 30 meczach w Ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami.

Do plasującego się na drugim miejscu Górnika mają trzypunktową stratę, a od liderującego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej, dzieli ich 9 punktów.