Na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni mierzą się z Albanią. Zwycięzca zagra z Ukrainą lub Szwecją, w meczu, który będzie bezpośrednią przepustką na tegoroczny mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Podopieczni Jana Urbana występują w nowych strojach.

Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski / Szymon Pulcyn / PAP

PZPN już wcześniej poinformował, że mecz z Albanią zostanie rozegrany przy zadaszonym stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Oznajmił to mediom rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.

Premiera nowych trykotów

Podopieczni Jana Urbana zagrają w tzw. strojach domowych, czyli białych koszulkach i czerwonych spodenkach. Wzór trykotów jest nowy - to będzie oficjalna premiera przed kibicami. Czwartkowe spotkanie elektryzuje całą Polskę. W końcu to nasze "być albo nie być" na tegorocznym mundialu. Turniej wspólnie zorganizują USA, Meksyk i Kanada.

Czas na półfinał baraży MŚ. Rywalem Albania

Jednak pokonanie tego wieczora reprezentacji Albanii wcale nie kończy walki o awans na ten prestiżowy turnieju. Wówczas o wszystkim zadecyduje finał baraży. Polska na pewno zagra na wyjeździe. Pytanie brzmi jedynie, czy podopiecznym Jana Urban przyjdzie rywalizować ze Szwecją, czy też z Ukrainą. W tym drugim przypadku mecz odbędzie się w hiszpańskiej Walencji, a nasi wschodni sąsiedzi będą formalnym gospodarzem tej rywalizacji.

O awans na mundial na wyjeździe

Spekulowano co prawda, czy Ukraina będzie chciała grać z Polską o mundial na polskiej ziemi, wszak Szachtar Donieck swoje domowe mecze w europejskich pucharach rozgrywa w Krakowie na stadionie Wisły, ale ostatecznie ukraińska federacja zdecydowała się na Hiszpanię.

Finałowe starcie baraży - oby z udziałem naszych piłkarzy - zostanie rozegrane we wtorek, 31 marca.

Od czasu grudniowego losowania grup tegorocznego mundialu jasne jest, z kim triumfator "polskiej" ścieżki barażowej zmierzy na mistrzostwach. Jeżeli dane nam będzie pojechać na mundial, to trafimy do grupy F, gdzie czekają już Holandia, Japonia i Tunezja.

To na nich postawił Jan Urban

Polacy zagrają z Albanią w następującym składzie:

Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Filip Rózga, Piotr Zieliński, Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski (kapitan).

Skład Albanii

Rywale zaś rzucają na bój przeciwko Polakom następujące zestawienie:

Thomas Strakosha - Elseid Hysaj, Arlind Ajeti, Berat Djimsiti (kapitan), Mario Mitaj, Kristjan Asllani, Qazim Laci, Juljan Shehu, Nedim Bajrami, Myrto Uzuni, Arber Hoxha.

Mecz poprowadzi arbiter z Anglii Anthony Taylor - znany z występów w Premier League.

Ruszyli. W pierwszych minutach spotkania zdecydowani aktywniejsi na boisku są polscy piłkarze. Bliski szczęścia był - po składnej akcji - Robert Lewandowski, ale nasz kapitan minimalnie chybił. Swoją okazje miał także Matty Cash, który uderzył z poza pola karnego. Strzał naturalizowanego Polaka jednak nie znalazł drogi do bramki.

Tymczasem w meczu Ukrainy ze Szwecją mamy bramkę. Od 6. minuty prowadzą piłkarze "Trzech Koron" za sprawą bramki Viktora Gyokeresa.