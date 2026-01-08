Reprezentant Polski Bartosz Slisz został nowym zawodnikiem duńskiego Broendby IF. 26-letni pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do lata 2029 roku, kończąc swoją przygodę w amerykańskim Atlanta United. Transfer Polaka to ważne wzmocnienie dla duńskiego klubu, który liczy na jego doświadczenie i umiejętności.

Bartosz Slisz, 26-letni pomocnik, oficjalnie dołączył do Broendby IF. Duński klub poinformował o podpisaniu kontraktu, który będzie obowiązywał do lata 2029 roku. Slisz przenosi się do Danii z Major League Soccer, gdzie występował w barwach Atlanta United.

Wysokie oczekiwania i pochwały

Dyrektor sportowy Broendby IF, Benjamin Schmedes, nie kryje zadowolenia z pozyskania Polaka. To bardzo energiczny i agresywnie grający defensywny pomocnik z imponującą wytrzymałością, wysoką inteligencją piłkarską i świetnym opanowaniem piłki. Takiego zawodnika, posiadającego w dodatku solidne międzynarodowe doświadczenie poprzez grę w reprezentacji Polski, bardzo potrzebujemy - podkreślił Schmedes.

Sam zawodnik nie ukrywa radości z transferu. Bardzo się cieszę z przeprowadzki do Broendby IF i mam jasny cel, żeby grać z zespołem o tytuły i w europejskich pucharach. To ogromny klub w Skandynawii z fantastycznymi kibicami i to oczywiście główne powody mojej przeprowadzki tutaj - powiedział Slisz. Piłkarz dodał, że zna już Broendby IF, m.in. dzięki meczom z polskimi drużynami w europejskich rozgrywkach. W zeszłym roku duński klub rywalizował z jego byłym zespołem, Legią Warszawa.

Bogate doświadczenie i reprezentacyjne występy

Bartosz Slisz pochodzi z Rybnika. W polskiej ekstraklasie debiutował w Zagłębiu Lubin, następnie grał w Legii Warszawa, skąd w 2024 roku przeniósł się do USA. W reprezentacji Polski zadebiutował we wrześniu 2021 roku, rozegrał 21 spotkań i zdobył jedną bramkę. Był także uczestnikiem Euro 2024.

Slisz dołączy do nowego zespołu już w najbliższą niedzielę podczas zgrupowania w Hiszpanii, gdzie Broendby IF przygotowuje się do rundy wiosennej.