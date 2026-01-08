Od 18 marca 2026 roku w życie wejdzie rozporządzenie, które przewiduje wypłatę za odstrzał dzików. Myśliwi mogą liczyć nawet na 650 zł za odstrzał samicy dzika, a wszystko to w ramach walki z afrykańskim pomorem świń (ASF).

/ Shutterstock

Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa przewiduje płatny odstrzał dzików.

Myśliwi otrzymają 650 zł za odstrzał samicy dzika (przelatki lub lochy) i 300 zł za odstrzał innego dzika.

80 proc. kwoty trafi do myśliwego, a 20 proc. do Polskiego Związku Łowieckiego lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 18 marca 2026 roku.

Celem programu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Ministerstwo rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia, który przewiduje wprowadzenie płatnego odstrzału dzików. Za odstrzał samicy dzika, czyli przelatki lub lochy, myśliwi otrzymają 650 zł. W przypadku pozostałych dzików stawka wyniesie 300 zł. Środki mają być wypłacane w formie ryczałtu.

Podział środków

Zgodnie z projektem, 80 procent kwoty trafi bezpośrednio do myśliwego, który dokonał odstrzału. Pozostałe 20 procent otrzyma Polski Związek Łowiecki lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego, na którego terenie przeprowadzono odstrzał. Takie rozwiązanie ma zachęcić do aktywnego udziału w programie.

Wprowadzenie płatnego odstrzału dzików ma być jednym z narzędzi walki z afrykańskim pomorem świń (ASF), który stanowi poważne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej w Polsce. Zdaniem resortu rolnictwa, zmniejszenie populacji dzików może ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

Stawki bez zmian

Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od 18 marca 2026 roku, kiedy wygaśnie dotychczasowe, wprowadzone w 2018 roku. Stawki ryczałtu za odstrzał dzików pozostają na tym samym poziomie, co w poprzednich przepisach.