Już w czwartek, 26 marca, reprezentacja Polski stanie przed kolejną szansą wywalczenia awansu na mistrzostwa świata. W półfinale baraży Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się spotkanie, gdzie będzie można je obejrzeć oraz jakie są szanse Polaków na awans do finału baraży.

Robert Lewandowski, Matty Cash na zgrupowaniu

Walka o mundial trwa. Polska przed kluczowym meczem

Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek rozegra jedno z najważniejszych spotkań ostatnich miesięcy. Stawką półfinału baraży jest awans do finału, a w dalszej perspektywie - upragniony bilet na mistrzostwa świata, które za kilka miesięcy odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Albanii, która w ostatnich latach poczyniła ogromne postępy i z pewnością nie zamierza łatwo oddać pola.

Dotychczasowe wyniki pod wodzą Jana Urbana

Dla selekcjonera Jana Urbana będzie to już siódmy mecz na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Dotychczasowy bilans jest bardzo obiecujący - cztery zwycięstwa i dwa remisy, w tym dwa cenne punkty wywalczone w starciach z silną Holandią. Takie rezultaty budzą nadzieję, że również w starciu z Albanią Polacy zaprezentują się z jak najlepszej strony i sięgną po zwycięstwo, które otworzy drzwi do finału baraży.

Co dalej po meczu z Albanią?

Jeżeli Polacy pokonają Albanię, już pięć dni później, we wtorek 31 marca, czeka ich finałowy pojedynek z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Tylko triumfator tego spotkania uzyska awans na mundial. Warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni już dwukrotnie w ostatnich latach wywalczyli awans na wielkie turnieje poprzez baraże - zarówno na mistrzostwa świata 2022, jak i na mistrzostwa Europy 2024. Teraz przed nimi szansa na trzeci taki sukces z rzędu.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska — Albania?

Spotkanie Polska - Albania rozpocznie się w czwartek, 26 marca, o godzinie 20:45. Kibice będą mogli śledzić transmisję na żywo w kilku kanałach telewizyjnych: TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Dla osób preferujących oglądanie przez internet, dostępna będzie transmisja online na platformie sport.tvp.pl.

Szanse Polaków i atmosfera przed meczem

Atmosfera wokół reprezentacji Polski jest pełna nadziei i oczekiwań. Kibice liczą na kolejne zwycięstwo i awans do finału baraży. Dobre wyniki pod wodzą Jana Urbana oraz doświadczenie zdobyte w poprzednich barażach pozwalają wierzyć, że Biało-Czerwoni ponownie staną na wysokości zadania. Mecz z Albanią zapowiada się niezwykle emocjonująco, a stawka spotkania gwarantuje walkę do ostatniego gwizdka.