Już w czwartek, 26 marca, reprezentacja Polski stanie przed kolejną szansą wywalczenia awansu na mistrzostwa świata. W półfinale baraży Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się spotkanie, gdzie będzie można je obejrzeć oraz jakie są szanse Polaków na awans do finału baraży.
Reprezentacja Polski już w najbliższy czwartek rozegra jedno z najważniejszych spotkań ostatnich miesięcy. Stawką półfinału baraży jest awans do finału, a w dalszej perspektywie - upragniony bilet na mistrzostwa świata, które za kilka miesięcy odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Albanii, która w ostatnich latach poczyniła ogromne postępy i z pewnością nie zamierza łatwo oddać pola.
Dla selekcjonera Jana Urbana będzie to już siódmy mecz na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Dotychczasowy bilans jest bardzo obiecujący - cztery zwycięstwa i dwa remisy, w tym dwa cenne punkty wywalczone w starciach z silną Holandią. Takie rezultaty budzą nadzieję, że również w starciu z Albanią Polacy zaprezentują się z jak najlepszej strony i sięgną po zwycięstwo, które otworzy drzwi do finału baraży.
Jeżeli Polacy pokonają Albanię, już pięć dni później, we wtorek 31 marca, czeka ich finałowy pojedynek z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Tylko triumfator tego spotkania uzyska awans na mundial. Warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni już dwukrotnie w ostatnich latach wywalczyli awans na wielkie turnieje poprzez baraże - zarówno na mistrzostwa świata 2022, jak i na mistrzostwa Europy 2024. Teraz przed nimi szansa na trzeci taki sukces z rzędu.
Spotkanie Polska - Albania rozpocznie się w czwartek, 26 marca, o godzinie 20:45. Kibice będą mogli śledzić transmisję na żywo w kilku kanałach telewizyjnych: TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Dla osób preferujących oglądanie przez internet, dostępna będzie transmisja online na platformie sport.tvp.pl.
Atmosfera wokół reprezentacji Polski jest pełna nadziei i oczekiwań. Kibice liczą na kolejne zwycięstwo i awans do finału baraży. Dobre wyniki pod wodzą Jana Urbana oraz doświadczenie zdobyte w poprzednich barażach pozwalają wierzyć, że Biało-Czerwoni ponownie staną na wysokości zadania. Mecz z Albanią zapowiada się niezwykle emocjonująco, a stawka spotkania gwarantuje walkę do ostatniego gwizdka.