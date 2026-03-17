Iran negocjuje z FIFA przeniesienie swoich meczów fazy grupowej mundialu 2026 z USA do Meksyku z powodu wojny na Bliskim Wschodzie - ogłosiła irańska ambasada w Meksyku.

Prezydent USA Donald Trump przyznał, że Iran jest mile widziany na mundialu, ale wyraził też obawy o bezpieczeństwo irańskiej reprezentacji podczas turnieju.

Irański minister sportu Ahmad Doniamali wykluczył udział zespołu w MŚ po nalotach USA i Izraela na Iran.

Iran zagra w Meksyku?

"Biorąc pod uwagę, że (prezydent USA Donald) Trump jasno oświadczył, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa irańskiej reprezentacji, z pewnością nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych" - powiedział prezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej Mehdi Taj, cytowany na koncie ambasady na portalu X.

"Prowadzimy negocjacje z FIFA w sprawie organizacji meczów mistrzostw świata 2026 w Meksyku" - dodał.

Ambasador Iranu w Meksyku Abolfazl Pasandideh, w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej ambasady, potępił w poniedziałek "brak współpracy ze strony rządu USA w zakresie wydawania wiz i zapewniania wsparcia logistycznego" irańskiej delegacji przed mundialem.

Dodał, że on również "zasugerował FIFA przeniesienie meczów Iranu ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku".

W fazie grupowej MŚ Iran ma zmierzyć się z Nową Zelandią i Belgią w Los Angeles, a następnie z Egiptem w Seattle. Jego baza turniejowa ma znajdować się w Tucson w Arizonie.

Trump o udziale Iranu w mistrzostwach świata

W zeszłym tygodniu prezydent Trump przyznał, że piłkarska reprezentacja Iranu jest mile widziana na turnieju, który Stany Zjednoczone współorganizują z Meksykiem i Kanadą. Jak jednak dodał, udział w nim byłby niewłaściwy z uwagi na jej bezpieczeństwo.

"Piłkarska reprezentacja Iranu jest mile widziana w mistrzostwach świata, ale naprawdę nie uważam, że jej obecność tam jest właściwa, dla ich własnego życia i bezpieczeństwa" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Wcześniej irański minister sportu Ahmad Doniamali wykluczył udział kadry tego kraju w MŚ. Od 28 lutego USA wspólnie z Izraelem prowadzą naloty na Iran, w wyniku których m.in. śmierć poniósł najwyższy przywódca Ali Chamenei.

Wydarzenie bez precedensu

Mundial z udziałem 48 drużyn odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.

Wycofanie się Iranu z najważniejszego piłkarskiego wydarzenia byłoby wydarzeniem bez precedensu i postawiłoby FIFA, instytucję zarządzającą światową piłką nożną, przed pilnym zadaniem znalezienia zastępstwa. Na razie jednak i tak nie są znani wszyscy uczestnicy, ponieważ pod koniec marca odbędą się baraże europejskie (z udziałem reprezentacji Polski) oraz międzykontynentalne.

Iran był jednym z pierwszych zespołów, który uzyskał awans - czwarty z rzędu - do tegorocznych mistrzostw świata przez kwalifikacje.