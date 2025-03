Francuski piłkarz Antoine Griezmann ma powody do świętowania. Sportowiec, grający na co dzień w Atletico Madryt, został właśnie zagranicznym piłkarzem z największą liczbą meczów w hiszpańskiej ekstraklasie. 34-latek wskoczył na pierwsze miejsce, które do tej pory zajmował Leo Messi.

Antoine Griezmann w barwach Atletico / Chema Moya / PAP/EPA Ostatni, zremisowany 1:1 mecz Atletico Madryt z Espanyolem, był jednocześnie 521. spotkaniem w La Liga, w którym wystąpił Griezmann. "Legenda Atleti. Legenda La Ligi. Legenda futbolu" - podkreśliło Atletico w mediach społecznościowych tuż po rozpoczęciu meczu w stolicy Katalonii. Griezmann pierwszy raz wybiegł na murawę w meczu hiszpańskiej ekstraklasy, mając 19 lat. Stało się to 29 sierpnia 2010 r., a Francuz był wówczas zawodnikiem Realu Sociedad San Sebastian. Jego drużyna grała tego dnia z Villarrealem. Antoine Griezmann w barwach Realu Sociedad San Sebastian. 2011 r. / JUAN HERREARO / PAP/EPA W 2014 r. "Mały Książę" związał się z Atletico, z przerwą na grę w Barcelonie w latach 2019-2022. Łącznie zdobył dla tych trzech klubów w lidze 199 bramek, najwięcej dla Atletico - 136. Ile meczów mają na koncie rekordziści? Więcej meczów od Griezmanna w 96-letniej historii La Liga rozegrało ośmiu Hiszpanów, ale wszyscy zakończyli już karierę, z wyjątkiem Sergio Ramosa, który kontynuuje ją w Meksyku. Rekordzistami są słynny bramkarz Barcelony Andoni Zubizarreta i legenda Betisu Sewilla Joaquin Sanchez - po 622 spotkania. Atleti na 3. miejscu w tabeli W sobotę Antoine Griezmann rozegrał cały mecz, ale bramki nie zdobył. Na listę strzelców dla Atletico wpisał się w 38. minucie obrońca Cesar Azpilicueta, a wyrównał z rzutu karnego w 71. minucie Javi Puado. W tabeli Atletico zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 57 punktów. Prowadzi Barcelona - 63, przed Realem Madryt - 60, które mecze 29. kolejki mają przed sobą: w sobotę wieczorem "Królewscy" zmierzą się u siebie z Leganes, natomiast "Duma Katalonii" zagra w niedzielę z Gironą, również przed własną publicznością. Zobacz również: Pasjonujący bój Polaków o podium w Planicy

Historyczny dzień dla Widzewa. Miliarder przejął klub

Wąsek najlepszy z Polaków w Planicy. Znamy triumfatora PŚ

Henryk Kasperczak w podcaście "Co u nich słychać?": Gdybym mieszkał w Warszawie, byłbym selekcjonerem