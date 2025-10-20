Piłkarska reprezentacja Szwecji ma nowego selekcjonera. Mimo niepowodzenia poprzedniej misji znów postawiono na obcokrajowca. Anglik Graham Potter zajął miejsce zwolnionego Duńczyka Jona Dahla Tomassona.

Graham Potter / IMAGO/Jane Stokes/Imago Sport and News / East News

Graham Potter, angielski trener, został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Szwecji.

Potter zastąpił Duńczyka Jona Dahla Tomassona, który został zwolniony po nieudanych wynikach drużyny.

Graham Potter podkreślił, że jego celem jest stworzenie warunków do gry na najwyższym poziomie i wprowadzenie Szwecji do mundialu.

Nowy selekcjoner znany jest z pracy w takich klubach jak Brighton, Chelsea Londyn, West Ham United oraz szwedzki Oestersunds FK.

Kontrakt Grahama Pottera obejmuje pozostałą część eliminacji mistrzostw świata, w tym ewentualne baraże, oraz cały przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, o ile reprezentacja "Trzech Koron" do niego awansuje.

O to będzie jednak trudno, bo po czterech z sześciu kolejek Szwedzi zajmują ostatnie miejsce w grupie B z jednym punktem. Prowadzą Szwajcarzy - 10, przed Kosowem - 7 i Słowenią - 3.

Szwecja ma jednak praktycznie zapewniony udział w marcowych barażach - jako zwycięzca grupy C1 Ligi Narodów.

"Szwecja ma fantastycznych piłkarzy, którzy zachwycają każdego tygodnia w najlepszych ligach. Moim zadaniem będzie stworzenie takich warunków, żebyśmy jako zespół mogli grać na najwyższym poziomie i wprowadzić Szwecję do mistrzostw świata następnego lata" - powiedział Potter, cytowany w komunikacie SvFF.

Anglik, znany z pracy m.in. w Brightonie, Chelsea Londyn czy West Ham United, ale też szwedzkim Oestersunds FK, zadebiutuje 15 listopada, gdy jego zespół zmierzy się na wyjeździe ze Szwajcarią. Trzy dni później podejmie Słowenię.

Zwolniony we wtorek Tomasson, niegdyś uznany duński piłkarz, był pierwszym zagranicznym selekcjonerem reprezentacji Szwecji od czasu utworzenia tej funkcji w 1962 roku.