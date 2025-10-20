Zarobki Polaków rosną. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o płacach. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8.750,34 zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w skali roku.

Ile zarabiają Polacy? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 roku wyniosło 8 750,34 zł.

Oznacza to wzrost płac o 7,5 procent rok do roku.

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2025 wzrosła o 7,4 procent w ujęciu rocznym.

GUS podał nowe informacje o zarobkach Polaków.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8.750,34 zł, co oznacza wzrost 7,5 proc. rok do roku, wobec konsensusu PAP Biznes 7,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc.

/ Mateusz Krymski / PAP

Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 16,0 proc. - podał GUS.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 5,0 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 13,5 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1 proc. wyższym niż w sierpniu br.