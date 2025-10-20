Zarobki Polaków rosną. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o płacach. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8.750,34 zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w skali roku.
- Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 roku wyniosło 8 750,34 zł.
- Oznacza to wzrost płac o 7,5 procent rok do roku.
- Produkcja przemysłowa we wrześniu 2025 wzrosła o 7,4 procent w ujęciu rocznym.
- Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.
GUS podał nowe informacje o zarobkach Polaków.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8.750,34 zł, co oznacza wzrost 7,5 proc. rok do roku, wobec konsensusu PAP Biznes 7,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc.
Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 16,0 proc. - podał GUS.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 5,0 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 13,5 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1 proc. wyższym niż w sierpniu br.