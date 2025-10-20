Tragiczny wypadek między Babigoszczą a Przybiernowem w Zachodniopomorskiem. Na starym odcinku drogi S3 ciężarówka zmiażdżyła auto nauki jazdy. Zginęła jedna osoba.

Samochód nauki jazdy zderzył się z ciężarówką / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Według wstępnych ustaleń, to ciężarówka wymusiła pierwszeństwo i uderzyła w samochód osobowy.

Na miejscu pojawiły się dwa dźwigi, których zadaniem było podniesienie TIR-a. Przez trzy godziny strażacy starali się dotrzeć do uwięzionego pod ciężarówką auta i do osób poszkodowanych. Była obawa, że w zmiażdżonym pojeździe mogli być też kursanci, ale ten najczarniejszy scenariusz się nie sprawdził.

Zginęła jedna osoba - instruktor nauki jazdy z oddalonej o kilkanaście kilometrów szkoły.

Aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazał, że kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby / Dariusz Schacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP /

Auto nauki jazdy po zderzeniu z ciężarówką dachowało, przebiło bariery energochłonne i wpadło do rowu.