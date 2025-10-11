Mariola Gołota, żona Andrzeja Gołoty opublikowała zdjęcie legendarnego pięściarza, który przeszedł niedawno zabieg kardiologiczny. Podziękowała medykom za opiekę nad mężem lekarzom, a kibicom za wsparcie byłego sportowca.

Andrzej Gołota poczuł się źle w trakcie targów w Kielcach / Wojciech Olkuśnik / East News

Mariola Gołota opublikowała zdjęcie Andrzeja Gołoty po zabiegu kardiologicznym, dziękując lekarzom i kibicom za wsparcie.

Na zdjęciu bokser podczas spaceru z psem pokazuje uniesiony w górę kciuk.

Andrzej Gołota trafił do szpitala w Kielcach po tym, jak źle się poczuł podczas targów bokserskich.

Na zdjęciu widzimy, że Andrzej Gołota dochodzi już do siebie. Bokser na spacerze z psem pokazuje uniesiony kciuk w górę symbolizujący, że ma się już lepiej. "Z wdzięcznością" - tak zaczyna się opis do zdjęcia opublikowanego przez Mariolę Gołotę.

Instagram Post

Żona byłego boksera podziękowała lekarzom oraz całemu zespołom szpitala w Kielcach, a także szpitala Bródnowskiego "za troskliwą opiekę medyczną nad Andrzejem". Podziękowała też tym, którzy za Gołotę się modlili: "naszym przyjaciołom, znajomym oraz kibicom Andrzeja".

Z targów do szpitala

Pod koniec września dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz potwierdził w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach, że pięściarz przeszedł w lecznicy zabieg kardiologiczny. Były sportowiec, mieszkający na co dzień w USA, przyjechał do Kielc na Formum Boksu i Międzynarodowe Targi Branży Bokserskiej, które odbyły się w weekend 19-20 września. W trakcie imprezy Gołota poczuł się gorzej i został przewieziony do szpitala.

Wielka kariera

Andrzej Gołota to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich bokserów zawodowych, który na stałe zapisał się w historii tego sportu. Urodził się 5 stycznia 1968 roku w Warszawie. Swoją karierę rozpoczął jako amator, zdobywając m.in. brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku.

W latach 90. oraz na początku XXI wieku Gołota z powodzeniem rywalizował na zawodowych ringach, głównie w Stanach Zjednoczonych. Czterokrotnie stawał do walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, jednak nigdy nie udało mu się zdobyć mistrzowskiego pasa.