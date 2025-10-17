Australijski kierowca wyścigowy Joey Mawson został oskarżony o gwałt, do którego miało dojść w luksusowej willi Michaela Schumachera w Szwajcarii. Proces sądowy wzbudza ogromne emocje i został właśnie odroczony – oskarżony nie stawił się w sądzie. Szczegóły sprawy budzą szok w świecie motorsportu, a na jaw wychodzą nowe informacje o relacjach, kulisach imprezy i reakcji otoczenia legendy Formuły 1.

Willa "La Reserve", należąca do Michaela Schumachera, nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Joey Mawson, australijski kierowca wyścigowy i bliski przyjaciel Micka Schumachera, oskarżony o dwukrotny gwałt podczas imprezy w willi Michaela Schumachera w 2019 roku.

Ofiara była członkiem zespołu medycznego opiekującego się legendą F1 po wypadku w 2013 roku; zgłosiła sprawę dopiero dwa lata po zdarzeniu.

Kierowca zaprzecza zarzutom, twierdząc, że wszystko działo się za zgodą obu stron.

Oskarżenie, które wstrząsnęło środowiskiem wyścigowym

To historia, która mogłaby posłużyć za scenariusz filmu sensacyjnego - niestety, wydarzyła się naprawdę. Joey Mawson, australijski kierowca wyścigowy, znalazł się w centrum głośnego skandalu. Według doniesień brytyjskiej prasy i szwajcarskich mediów Mawson został oskarżony o dwukrotny gwałt na kobiecie zatrudnionej w zespole medycznym Michaela Schumachera. Do przestępstwa miało dojść podczas imprezy w 2019 roku, w ekskluzywnej willi legendarnego mistrza Formuły 1 w Gland nad Jeziorem Genewskim.

Jak podaje prokuratura, ofiara miała być częścią zespołu medycznego opiekującego się Schumacherem, który od 2013 roku pozostaje pod stałą opieką po dramatycznym wypadku narciarskim. Kobieta zgłosiła sprawę dopiero dwa lata po wydarzeniu, gdy nie pracowała już dla rodziny Schumacherów.

Kim jest Joey Mawson? Przyjaciel Micka Schumachera, niespełniony talent

Joey Mawson to postać dobrze znana fanom wyścigów samochodowych - jeszcze kilka lat temu typowany był na przyszłą gwiazdę Formuły 1. Bliski przyjaciel Micka Schumachera, syna siedmiokrotnego mistrza świata, wspólnie z nim ścigał się w młodzieżowych seriach i rywalizował z takimi nazwiskami jak Lando Norris czy George Russell.

Kariera Mawsona nie potoczyła się jednak zgodnie z marzeniami - Australijczyk wrócił do ojczyzny, gdzie odnosił sukcesy w serii S5000, zdobywając dwukrotnie tytuł mistrza. Ostatnio jednak został zdyskwalifikowany na trzy lata za doping, co skutecznie przerwało jego wyścigową przygodę. Z Mickiem Schumacherem nie utrzymuje obecnie kontaktu.

Proces odroczony. "To należy do jego praw"

Mick Schumacher i Joey Mawson na zdjęciu z 2017 roku / action press/REX/Shutterstock / East News

Pierwsza rozprawa miała odbyć się w środę w Nyon w Szwajcarii. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, Joey Mawson nie pojawił się w sądzie.

To należy do jego praw: artykuł 366 szwajcarskiego kodeksu postępowania karnego pozwala na jednokrotną nieobecność. Następnym razem, jeśli się nie stawi, zostanie skazany zaocznie - tłumaczy adwokat kierowcy, Luc Vaney, w rozmowie dla dziennika "Bild".

Proces został więc odroczony i nie zostanie wznowiony przed przyszłym rokiem.

Cień podejrzeń nad willą Schumachera

W momencie, gdy doszło do domniemanego przestępstwa, w willi nie przebywał nikt z rodziny Schumacherów - nie zostali także wezwani na świadków. To jednak nie przeszkodziło, by sprawa odbiła się szerokim echem w świecie sportu i mediów. Dom Michaela Schumachera, przez lata miejsce odosobnienia i rekonwalescencji legendy F1, stał się sceną wydarzeń, które dziś są przedmiotem śledztwa.

Nie bez znaczenia pozostaje kontekst - Schumacher od 2013 roku nie pojawia się publicznie, a informacje o jego stanie zdrowia są ściśle strzeżone przez rodzinę. Spór prawny, w który miała być zaangażowana ofiara po odejściu z pracy, dodatkowo komplikuje obraz całej sprawy.

Mawson: "To było za obopólną zgodą"

Joey Mawson stanowczo zaprzecza zarzutom. Twierdzi, że wszystko, co wydarzyło się podczas imprezy w willi Schumachera, miało miejsce za zgodą obu stron. Zgłoszenie przestępstwa miało nastąpić dopiero dwa lata po feralnej nocy. Sytuację komplikuje też fakt, że poszkodowana była wcześniej zaangażowana w spór prawny z rodziną Schumacherów, co - według niektórych komentatorów - może rzutować na jej wiarygodność.