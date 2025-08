Francuzka Pauline Ferrand-Prevot (Visma-Lease a Bike) wygrała w Chatel Les Portes du Soleil kolarski wyścig Tour de France. Triumf przypieczętowała zwycięstwem na ostatnim etapie. Na trzecie miejsce w klasyfikacji awansowała w niedzielę Katarzyna Niewiadoma, a na czwarte - Dominika Włodarczyk.

Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prevot i Katarzyna Niewiadoma / JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Za plecami Ferrand-Prevot finiszowała na szczycie Port du Soleil Holenderka Demi Vollering, zapewniając sobie miejsce na drugim stopniu podium, a trzecia linię mety minęła Niewiadoma. Identyczna jest końcowa klasyfikacja generalna.

Kilka sekund za mistrzynią Polski, na piątej pozycji, finiszowała Dominika Włodarczyk. Ostatni etap przyniósł 24-letniej zawodniczce UAE Team ADQ awans na czwarte miejsce w końcowej klasyfikacji najbardziej prestiżowego wyścigu kobiet. To największy sukces w karierze pochodzącej z Wielunia zawodniczki, która była rewelacją tegorocznego Tour de France.

Pasjonująca walka o podium

Ostatni etap, z trzema górskimi premiami, w tym jedną najwyższej kategorii, stał się areną walki o miejsca na podium. Liderka - Ferrand-Prevot jechała czujnie, pilnując najgroźniejszych rywalek.

Przez kilkadziesiąt kilometrów na czele jechała samotnie była mistrzyni świata Holenderka Anna van der Breggen, a za jej plecami topniała grupa pościgowa, która ostatecznie ją doścignęła i zdystansowała.

W pierwszej grupie były zawodniczki zajmujące czołowe lokaty w klasyfikacji, a tempo dyktowała ekipa Vollering. Cały czas trzymały się w niej Polki Niewiadoma i Włodarczyk oraz wiceliderka wyścigu Australijka Sarah Gigante. Znakomicie jeżdżąca w górach kolarka z Antypodów ma jednak słaby punkt - niepewnie czuje się na zjazdach. Wykorzystały to rywalki gubiąc Gigante na długim, bardzo szybkim zjeździe. Samotnie jadąca Australijka traciła coraz więcej do prowadzących, co ostatecznie kosztowało ją utratę miejsca na podium.

Emocje do samego końca

Oznaczało to szanse awansu dla Vollering i Niewiadomej i to one narzucały tempo powiększając przewagę nad rywalką. Znakomicie spisywała się Włodarczyk, która niemal do końca utrzymywała tempo najlepszych. Na ostatnim podjeździe, kilka kilometrów przed metą, na samotny atak zdecydowała się liderka wyścigu, odskakując od czołowej grupki i samotnie mijając linię mety.

Było to drugie z rzędu etapowe zwycięstwo Ferrand-Prevot, która bezapelacyjnie triumfowała w całym wyścigu.

Za jej plecami walkę o drugie miejsce na mecie stoczyły Vollering i Niewiadoma. Szybsza okazała się Holenderka, ale obie osiągnęły cel awansując o jedną pozycję i stając na podium wyścigu. Kilkanaście metrów straciła do nich Włodarczyk zajmując piąte miejsce na etapie, ale awansując do czołowej czwórki wyścigu.