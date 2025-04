Przez ostatnie miesiące spekulowano, że Holender może zmienić otoczenie. Jego dotychczasowa umowa wygasała w czerwcu tego roku, a media łączyły go z takimi klubami jak FC Barcelona, Real Madryt czy czołowe ekipy z Serie A. Mówiono nawet o możliwym wzmocnieniu ligowego rywala. Jednak wszystko stało się już jasne - Van Dijk zostaje na Anfield. Nie będzie transferu do Hiszpanii, Włoch, Niemiec, ani tym bardziej do konkurenta z Premier League.

Nowa umowa obowiązuje do końca sezonu 2026/2027, a według medialnych doniesień kapitan "The Reds" ma zarobić w tym czasie aż 40 mln funtów. Klub szykuje dla niego także specjalną rolę po zakończeniu kariery - być może w sztabie trenerskim lub w strukturach zarządzających.

Obecnie Van Dijk ma na koncie 314 występów w barwach Liverpoolu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce przebije granicę 400 meczów i na stałe zapisze się w historii klubu jako jedna z jego największych ikon.

Liverpool konsekwentny - legenda za legendą zostaje w klubie

To kolejny krok Liverpoolu w stronę stabilizacji i kontynuacji sukcesów. Po przedłużeniu kontraktu z Mohamedem Salahem przyszła kolej na jego starszego o rok kolegę - i trudno się dziwić. Van Dijk to więcej niż tylko piłkarz. To lider szatni, kapitan z prawdziwego zdarzenia i fundament, na którym opiera się gra defensywna zespołu.

Na sześć kolejek przed końcem sezonu Premier League "The Reds" mają aż 13 pkt przewagi nad Arsenalem i wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny sięgną po tytuł. Van Dijk ma szansę zakończyć sezon jako mistrz.