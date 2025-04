Magazyn "Time" opublikował coroczną listę 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie, prezentującą osobistości z różnych dziedzin, które w ostatnim roku wywarły znaczący wpływ na świat. Wśród wyróżnionych przez magazyn "Time" gwiazd znaleźli się m.in. Scarlett Johansson, Ed Sheeran, Adrien Brody, a także Snoop Dogg. Nie zabrakło też kontrowersyjnych wyborów. Na liście znalazła się Blake Lively - aktorka, która od miesięcy uwikłana jest w sądową batalię z reżyserem Justinem Baldonim. Wśród polityków wyróżniono Donalda Trumpa, Elona Muska czy prezydent Meksyku Claudie Sheinbaum.

Snoop Dogg, Blake Lively i Donald Trump znaleźli się na liście najbardziej wpływowych osób magazynu "Time" / TJR / SplashNews.com/Splash/East News/ Nina Prommer/ZUMA Press Wire/Shu/ PAP/EPA/AL DRAGO / POOL / East News

Hollywoodzkie gwiazdy i ikony muzyki na liście "Time"

Magazyn "Time" jak co roku opublikował swoją listę 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Branżę rozrywkową reprezentują w tym roku topowe gwiazdy kina i estrady: Demi Moore, Snoop Dogg, Nicole Scherzinger, Scarlett Johansson, Rashida Jones, Adam Scott, Ed Sheeran, Adrien Brody, Diego Luna, Kristen Bell oraz Hiroyuki Sanada.

W sekcji "Tytani" umieszczono m.in. legendę tenisa Serenę Williams, utytułowaną gimnastyczkę i siedmiokrotną złotą medalistkę olimpijską Simone Biles, a także Blake Lively - hollywoodzką aktorkę znaną choćby z melodramatu "Wiek Adaline" oraz bijącego niegdyś rekordy popularności serialu "Plotkara". Wśród liderów i innowatorów znaleźli się także Keir Starmer, Donald Trump, Elon Musk, Claudia Sheinbaum, Demis Hassabis czy Ma Yansong.

"Time" o Blake Lively: Aktorka, filantropka, inspiracja

W opublikowanym na łamach tygodnika artykule poświęconym Lively, peany na cześć gwiazdy wygłosiła słynna adwokatka specjalizująca się w prawach obywatelskich i wyborczych, Sherrilyn Ifill.

Nie znam Blake Lively z czerwonego dywanu. Ani Met Gali. Nigdy nie oglądałam serialu "Plotkara". Blake Lively, którą znam, jest filantropką i badaczką najtrudniejszych problemów naszego kraju. Razem z mężem Ryanem Reynoldsem w 2019 roku przekazali hojną darowiznę na rzecz NAACP Legal Defense Fund (organizacji walczącej o sprawiedliwość rasową - przyp. RMF FM). Podziwiam jej ciekawość i wysiłek wkładany w to, by być możliwie najbardziej przygotowanym obywatelem. Jest osobą podejmującą ryzyko, która ma realny wpływ na rozwój tego kraju - pisze o gwieździe ceniona prawniczka.

37-letnia aktorka skomentowała otrzymanie prestiżowego wyróżnienia w opublikowanym na Instagramie poście. "To zaszczyt zostać zauważoną przez magazyn 'Time'. Bycie opisywaną przez wielką Sherrilyn Ifill nie jest czymś, co traktuję lekko. Jej praca ukształtowała nasz naród. To, kim jest jako człowiek, kobieta, matka, liderka i wojowniczka, ukształtowało moje serce i zainspirowało mnie do tego, by nigdy nie przestawać wierzyć w lepszą i bezpieczniejszą przyszłość dla nas wszystkich. Dziękuję za jeden z najbardziej surrealistycznych, a zarazem znaczących momentów mojego życia" - wyznała Lively.

Batalia z reżyserem

Warto podkreślić, że Blake Lively to postać, która w ostatnim czasie wzbudziła wiele kontrowersji. Aktorka od miesięcy uwikłana jest w głośną sądową batalię z Justinem Baldonim, reżyserem melodramatu "It Ends with Us", w którym zagrała główną rolę.

Kilka miesięcy temu Lively złożyła formalną skargę, w której zarzuciła twórcy obrazu molestowanie seksualne i tworzenie wrogiego środowiska pracy. Tuż przed końcem zeszłego roku aktorka wniosła przeciwko reżyserowi pozew cywilny.

W styczniu Baldoni zrewanżował się jej pozwem wzajemnym, domagając się odszkodowania w wysokości 400 mln dolarów. Oskarżył on aktorkę m.in. o zniesławienie oraz "celowe niszczenie osobistej i zawodowej reputacji". Sprawa podzieliła opinię publiczną - część środowiska filmowego i fanów wspiera Lively, inni zaś poddają w wątpliwość jej motywacje.

"Time" nie publikuje listy w formie klasycznego rankingu od 1 do 100 - osoby są podzielone na kategorie. Magazyn podkreśla, że każda z tych osób jest równie wpływowa.

Wybrane nazwiska z listy TIME100 w podziale na kategorie:

Artists (Artyści)

Ed Sheeran

Scarlett Johansson

Daniel Dae Kim

Kristen Bell

Adam Scott

Icons (Ikony)

Demi Moore

Jalen Hurts

Adrien Brody

Gisèle Pelicot

Hiroyuki Sanada

Leaders (Liderzy)

Keir Starmer

Claudia Sheinbaum

Donald Trump

María Corina Machado

Elon Musk

Titans (Tytani)

Serena Williams

Ed Bastian

Blake Lively

Lorne Michaels

Simone Biles

Pioneers (Pionierzy)

Demis Hassabis

Rosé

Andrew Forrest

Robert Montgomery

Breanna Stewart

Innovators (Innowatorzy)