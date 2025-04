Stadion Śląski w Chorzowie - miejsce narodowych wzruszeń, historycznych meczów i wielkich koncertów - zyskał pierwszego w dziejach sponsora tytularnego. Władze województwa śląskiego zapowiadają, że umowa z firmą Superauto.pl to nie tylko wsparcie finansowe, ale i deklaracja dalszego rozwoju oraz organizacji widowisk na najwyższym poziomie.

Kibice reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Koreą Płd. / Andrzej Grygiel / PAP

Stadion Śląski w Chorzowie po raz pierwszy w historii zyskał sponsora tytularnego - została nim firma Superauto.pl, zajmująca się sprzedażą nowych samochodów w internecie.

Władze województwa i zarząd stadionu zapowiadają nową erę wielkich imprez, większej rozpoznawalności i wspólnego budowania marek.

Jakie historyczne wydarzenia rozgrywały się na Stadionie Śląskim i co czeka go w przyszłości? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

Stadion Śląski z partnerem biznesowym

W czwartek podpisano trzyletnią umowę pomiędzy Stadionem Śląskim a firmą Superauto.pl - chorzowskim salonem sprzedaży nowych samochodów online. To pierwsza w historii tej kultowej areny umowa o sponsoring tytularny. Jej wartość finansowa nie została ujawniona, ale przedstawiciele obu stron podkreślają przede wszystkim aspekt współpracy wizerunkowej i przyszłościowych projektów.

Stadion Śląski to niespełna 70 lat wielkiej historii, wielkich, często skrajnych emocji. Ale też i przyszłość. Plany mamy wielkie. Naszą ambicją jest to, aby się tu odbywały duże imprezy. Stadion to też partner biznesowy - powiedział wicemarszałek województwa śląskiego Leszek Pietraszek.

Zadowolenia nie krył również dyrektor stadionu Adam Strzyżewski, podkreślając, że kilkudziesięciostronicowa umowa wymagała długich negocjacji. Podnosimy poprzeczkę, nieraz zaskoczymy fantastycznymi imprezami. Zrobimy wszystko, aby o stadionie było głośno - zapowiedział.

Z kolei prezes Superauto.pl Kamil Makula, prywatnie chorzowianin, nie ukrywał dumy z podpisanego kontraktu. Czuję dziś ogromną dumę ze spełnienia biznesowych i osobistych ambicji. Dla mnie Stadion Śląski to rozpoznawalność, kojarzy się bardzo pozytywnie, z sukcesami. I my chcemy być tak samo rozpoznawalni i kojarzeni - przyznał.

Legendarne mecze i rekordowe frekwencje

Stadion Śląski, zwany "Kotłem Czarownic", był świadkiem wielu historycznych wydarzeń sportowych. To właśnie tu 6 czerwca polscy piłkarze rozegrają towarzyski mecz z Mołdawią, a 7 września podejmą Finlandię w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

Ostatni raz Biało-Czerwoni grali w Chorzowie w marcu 2022 roku, pokonując Szwecję 2:0 w barażu o awans do mundialu w Katarze. Łącznie na tym stadionie reprezentacja Polski wystąpiła 61 razy, odnosząc 26 zwycięstw, 18 remisów i 17 porażek.

Kibice pamiętają takie mecze jak remis z Portugalią (1:1) w 1977 roku, remis z Belgią (0:0) w 1985, czy wygraną z Norwegią 3:0 w 2001 roku - wszystkie te spotkania zapewniły Polsce awans do mistrzostw świata. Szczególnym wspomnieniem jest również mecz z ZSRR w 1957 roku, wygrany 2:1 po dwóch golach Gerarda Cieślika, który obejrzało aż 100 tysięcy widzów. W 1973 roku Polacy pokonali tu Anglię 2:0 - jedyne jak dotąd zwycięstwo nad tym rywalem, oglądane przez 90 tysięcy kibiców.

Rekord frekwencji padł jednak 18 września 1963 roku, kiedy Górnik Zabrze mierzył się z Austrią Wiedeń w Pucharze Europejskich Mistrzów Krajowych. Na trybunach zasiadło wtedy aż 120 tysięcy ludzi.

Historia i nowe funkcje stadionu

Budowę stadionu rozpoczęto w 1953 roku, a pierwszy mecz rozegrano w 1956 - Polacy przegrali z NRD 0:2. Wówczas stadion pomieścił 80 tysięcy siedzących i 20 tysięcy stojących widzów.

W latach 1993-2017 trwała jego gruntowna przebudowa, którą przyspieszono po decyzji, że Chorzów nie zostanie gospodarzem meczów Euro 2012. Finalny koszt modernizacji to około 650 mln zł, a zakończyła się ona montażem wielkiego dachu w 2015 roku. Od 2021 stadion ma status Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego.

"Śląski" gościł m.in. Memoriał Kamili Skolimowskiej (od 2018), który od trzech lat jest częścią prestiżowej Diamentowej Ligi, a także Mistrzostwa Europy Drużyn w lekkoatletyce (2021 i 2023) oraz Igrzyska Europejskie (2023). Na co dzień z obiektu korzystają piłkarze Ruchu Chorzów - ich własny stadion z 1935 roku został zamknięty przez nadzór budowlany.

Warto dodać, że stadion służył także jako ogromna scena muzyczna - występowali na nim giganci światowej sceny: AC/DC, Metallica, Genesis, The Rolling Stones, The Police, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden i U2.