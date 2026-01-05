Incydent w rezydencji wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Ohio. Telewizja CNN informuje, powołując się na źródło w federalnych organach ścigania, że jedna osoba została zatrzymana.

Wiceprezydent USA J.D. Vance / Rex Features/EAST NEWS / East News

Jedna osoba została zatrzymana po incydencie, do którego doszło w rezydencji wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Ohio. Taką informację przekazała telewizja CNN, powołując się na źródło w federalnych organach ścigania.

Według wstępnych doniesień rodzina Vance'ów nie znajdowała się w domu w chwili zdarzenia. Władze uważają, że zatrzymana osoba nie weszła do domu wiceprezydenta.

Zdjęcia z lokalnych serwisów informacyjnych pokazują, że w domu zostały uszkodzone okna. Nie wiadomo jednak, co dokładnie się stało.