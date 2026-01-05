Utrudnienia występują na drugiej linii warszawskiego metra. Trasę trzeba było skrócić ze względu na pojawienie się na torach człowieka.

W warszawskim metrze doszło do chwilowych utrudnień / Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Wyłączone są trzy stacje: Bródno, Kondratowicza, Zacisze - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że na stacji Kondratowicza na tory wtargnęła osoba postronna. Pasażer opuścił już stację. Wraz z policją sprawdzamy infrastrukturę - dodała.

Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Autobusy pojawią się na odcinku: Metro Trocka, Borzymowska, Św. Wincentego, Kondratowicza, Chodecka, Wyszogrodzka, Rembielińska, Metro Bródno (powrót: Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka).

"Linia 527 została wydłużona do krańca Metro Trocka następującymi ciągami: ... - Metro Kondratowicza, Św. Wincentego, Kołowa, Handlowa, Unicka, Metro Trocka" - poinformował ZTM.

