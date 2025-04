Koniec spekulacji. Egipski piłkarz Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2027 roku.

Mohamed Salah / Shutterstock

Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2027 roku.

Piłkarz wyraził swoje podekscytowanie nową umową i zadeklarował chęć zdobywania kolejnych trofeów z klubem.

Z 243 golami na koncie, Salah zajmuje trzecie miejsce na liście strzelców wszech czasów Liverpoolu.

W obecnym sezonie jest liderem klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy z 27 bramkami.

32-letni napastnik, który dołączył do klubu z Anfield w 2017 roku z AS Roma, mógł odejść po tym sezonie za darmo, ponieważ kończyła mu się umowa z klubem. Sam przyznawał w wywiadach, rozczarowany brakiem konkretów w sprawie przedłużenia umowy, że to być może jego ostatni sezon w Liverpoolu. Ostatecznie jednak strony doszły do porozumienia.

Oczywiście jestem bardzo podekscytowany. To wspaniałe. Teraz mamy świetny zespół, wcześniej też mieliśmy znakomity. Gram tutaj już osiem lat i mam nadzieję, że będzie ich 10. Cieszę się życiem w Liverpoolu, cieszę się piłką nożną. Spędziłem tutaj najlepsze lata w swojej karierze - przyznał Salah w oświadczeniu klubu.

Chciałbym powiedzieć (kibicom - przyp. red.), że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z pobytu tutaj. Podpisałem kontrakt, ponieważ wierzę, że możemy razem wygrać wiele cennych trofeów. Wspierajcie nas dalej, a my damy z siebie wszystko i mamy nadzieję, że w przyszłości osiągniemy jeszcze więcej sukcesów - dodał.

Salah zajmuje trzecie miejsce na liście strzelców wszech czasów Liverpoolu z 243 golami w 394 meczach.

W 2019 roku wygrał z "The Reds" Ligę Mistrzów, a w kolejnym sezonie mistrzostwo Anglii. Ponadto zdobył Puchar Anglii, Superpuchar UEFA, klubowe mistrzostwo świata FIFA i dwa razy Puchar Ligi.

W obecnym sezonie strzelił już 32 gole we wszystkich rozgrywkach. Jest liderem klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy z 27 bramkami, a jego zespół na siedem kolejek przed końcem prowadzi w tabeli z 11-punktową przewagą nad drugim Arsenalem.

Dotychczas wystąpił w 105 meczach reprezentacji Egiptu, strzelając 60 goli.