Ruszył Valvoline Rajd Małopolski 2025. Najlepiej rozpoczęli go Jakub Matulka i Damian Syty (Škoda Fabia RS Rally2). Aktualni liderzy punktacji wygrali trzy z czterech odcinków specjalnych rozegranych w czwartkowy wieczór i drugi etap zawodów rozpoczną z blisko 5-sekundową przewagą nad najbliższymi rywalami.

Rozpoczął się ​Valvoline Rajd Małopolski / Materiały prasowe

Drugie miejsce zajmują Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Škoda Fabia RS Rally2). Na trzecim miejscu pierwszy etap zawodów zakończyli Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Škoda Fabia RS Rally2, +7,6 s).

Uczestnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski wrócili do rywalizacji na asfalcie i od razu stanęli przed trudnym wyzwaniem, jakim jest tegoroczna edycja Valvoline Rajdu Małopolski (10-12 lipca). Organizatorzy zawodów - Fundacja Sporty Motorowe - już od pierwszej edycji imprezy świetnie wykorzystują możliwości, jakie dają okolice Makowa Podhalańskiego, Wadowic, a w tym roku również Myślenic, by zadbać o jak najwyższy poziom wyzwania. Odcinki specjalne Valvoline Rajdu Małopolski nie należą do łatwych, nawet jeśli nawierzchnia jest sucha. A w tym roku, tuż przed startem rajdu, solidnie zmoczył je deszcz.

Przed ceremonią startu na rynku w Wadowicach kierowcy i piloci mieli przedsmak tego, co ich czeka - odcinek testowy w miejscowości Stryszawa. Najmniej czasu na pokonanie liczącej 2,38 km próby potrzebowali Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski, którzy na Valvoline Rajd Małopolski przesiedli się do najnowszej konstrukcji Škoda Motorsport, a więc Fabii RS Rally2. Grzyb i Binięda - zwycięzcy Valvoline Rajdu Małopolski z 2023 roku - wykręcili drugi czas (+1,6 s). W pierwszej trójce zameldowali się także Jakub Brzeziński i Jakub Gerber (Citroën C3 Rally2, +1,7 s) - wiceliderzy punktacji RSMP.

Po zakończeniu odcinka testowego załogi udały się do Wadowic, gdzie w samym sercu miasta odbyła się oblegana przez kibiców ceremonia rozpoczęcia zawodów.

Większościowy "pakiet" Matulki

Czwartkowy etap (10 lipca) Valvoline Rajdu Małopolski składał się z dwóch relatywnie krótkich, choć wymagających i zróżnicowanych prób sportowych. W harmonogramie przewidziano po dwa starcia na oesach Chełm (3,73 km) i Myślenice (1,35 km).

Pierwszą pętlę zdominowali Matulka i Syty, odnosząc swoje piętnaste i szesnaste oesowe zwycięstwo w tegorocznej odsłonie RSMP. Za nimi OS Chełm kończyli Byśkiniewicz i Siatkowski oraz Brzeziński i Gerber, wolniejsi odpowiednio o 0,7 i 1,8 s. Z kolei w pierwszym starciu na ulicach Myślenic Matulka i Syty ponownie pokonali "Byśkiego" z Siatkowskim (+0,1 s) oraz Grzyba z Biniędą (+0,5 s).

Powrót na OS Chełm również najlepiej wyszedł Matulce i Sytemu. Ich wyższość musieli uznać m.in. Grzyb i Binięda (+1 s) oraz Kołtun z Pleskotem (+2,5 s). Te wyniki skutkowały małym przetasowaniem w czołówce tabeli, w której Grzyb strącił Byśkiniewicza z drugiego na trzecie miejsce.

Najlepszy czas uzyskany przez Matulkę oznaczał, że ten kierowca wygrał już 17 z 24 asfaltowych oesów rozegranych w tym sezonie krajowego czempionatu.

Etap zakończyła rywalizacja po zmroku na ulicach Myślenic. Matulka i Syty nie "domknęli" jednak czwartkowego etapu kompletem oesowych triumfów. Na drodze stanęli im Kołtun z Pleskotem (Škoda Fabia RS Rally2), szybsi o 0,2 s. Trzeci czas zanotowali Byśkiniewicz i Siatkowski (+0,7 s).

W efekcie po czterech próbach na prowadzeniu są Matulka i Syty, którzy wypracowali sobie blisko 5 sekund przewagi nad Grzybem i Biniędą, a Byśkiniewicza z Siatkowskim utrzymali 7,6 s za sobą. Czołową piątkę zamknęli Brzeziński i Gerber (+9,9 s) oraz Kołtun i Pleskot (+11 s).

Oryginalny "WuRC" w akcji

W klasie 3 (samochody Rally3) trzy czwarte oesów wygrali Michał Chorbiński z Adamem Chrzanowskim (Renault Clio Rally3), uciekając rywalom na blisko 14 sekund.

Liderzy "ośki" (klasyfikacja 2WD) - Janowski i Grzenia (Renault Clio Rally4) - mają identyczną przewagę nad rywalami co Matulka i Syty, a więc 4,8 s. Tyle tracą do nich Anaszkiewicz i Borycki (Honda CR-Z), a Górnego i Martynka (Peugeot 208 Rally4) od liderów dzieli 5,2 s.

Oprócz załóg we współczesnych rajdówkach, na trasę ruszyły także załogi w konstrukcjach sprzed lat, uczestniczące w Millers Oils HRSMP. W historycznej rywalizacji triumfami na OS Chełm podzieliły się duety Lubiak/Dachowski (Porsche 911) i Molgo/Marton w zjawiskowej Škodzie Octavii WRC. Z kolei na ulicach Myślenic panowali Kwaśny i Trela (Subaru Impreza), co potwierdzili, wygrywając oba starcia na ulicach tego miasta.

Piątek, 11 lipca, rozpocznie się od atrakcji dla kibiców - spotkania z zawodnikami na wadowickim rynku (od 14:00). Następnie zaplanowano odcinki specjalne znane z poprzednich edycji zawodów. Po dwa razy załogi zmierzą się na OS Żarpłyt Barwałd (9,72 km, od 15:50 i 18:43), a także Raf-Kop Mucharz (11,52 km, od 16:18 i 19:11). Etap zakończy emocjonujące ściganie podczas oesu VR1 Power Run Wadowice (1,80 km, od 20:49).

Valvoline Rajd Małopolski - klasyfikacja po I etapie:

1. Matulka/Syty (Škoda Fabia RS Rally2) 06:17.1

2. Grzyb/Binięda (Škoda Fabia RS Rally2) +00:04.8

3. Byśkiniewicz/Siatkowski (Škoda Fabia Rally2) +00:07.6

4. Brzeziński/Gerber (Citroën C3 Rally2) +00:09.9

5. Kołtun/Pleskot (Škoda Fabia RS Rally2) +00:11.0

6. Chorbiński/Chrzanowski (Renault Clio Rally3) +00:20.3

7. Łabuda/Kuśnierz (Ford Fiesta Rally3 Evo) +00:34.1

8. Gabryś/Dymurski (Škoda Fabia Rally2) +00:35.9

9. Ulanowski/Kielar (Ford Fiesta Rally3) +00:42.3

10. Kowal/Lenkowski (Ford Fiesta Rally3) +00:59.5

Valvoline Rajd Małopolski - klasyfikacja Millers Oils HRSMP po I etapie:

1. Kwaśny/Trela (Subaru Impreza) 07:23.1

2. Lubiak/Dachowski (Porsche 911 Carrera RS) +00:07.0

3. Majcher/Adamski (Subaru Legacy RS) +00:20.3

4. Stopa/Ślęczka (BMW M3 E36) +00:20.4

5. Olchawski/Bosek (Audi Quattro S1) +00:23.0

6. Maciechowski/Klaczańska (BMW 3 E36) +00:23.1

7. Molgo/Marton (Škoda Octavia WRC) +00:25.5

8. Sawicki/Pryczek (Subaru Impreza) +00:32.1

9. Kacprzyk/Romańczyk (Lancia Delta HF Integrale) +00:32.8

10. Szczotka/Mazur (Honda Civic) +00:34.





Valvoline Rajd Małopolski rozgrywany jest w dniach 10-12 lipca 2025 roku jako ósma runda Rajdowych Mistrzostw Strefy Europy Centralnej (FIA CEZ), czwarta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP), trzecia runda Historycznych Rajdowych Mistrzostw Polski (HRSMP) oraz trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP). Więcej na www.rajdmalopolski.pl.